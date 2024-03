Un nuovo store per l'aeroporto di Bari: apre il punto vendita Fiore 19.57

Fiore 19.57, marchio tutto 'made in Puglia', sbarca all'aeroporto di Bari con un nuovo corner store. Il nuovo punto vendita, all’interno dello scalo in direzione delle partenze, "offrirà ai visitatori - spiega l'azienda - un’area dedicata allo stile e all’eleganza, presentando all’interno la nuova collezione della camiceria per Uomo e Donna, perfetta per soddisfare i gusti e lo stile di chi vuole essere sempre al passo con la moda. Dalle ultime tendenze di moda alla classica eleganza, i clienti potranno toccare con mano la qualità Made in Puglia".

Il progetto Fiore 19.57 nasce infatti in Puglia, dall'idea del suo fondatore Giancarlo Fiore che con la sua esperienza di oltre 40 anni nel mondo fashion, ha voluto realizzare un proprio marchio, rappresentando non solo un’idea di eleganza e innovazione, ma anche i valori tipici della propria terra nativa, l’amata Puglia, attraverso l’accurata scelta dei materiali e la sapiente combinazione di stili e colori.

"L'apertura di un nuovo negozio Fiore 19.57 offrirà una soluzione comoda per coloro che amano lo shopping durante i loro viaggi o per chi desidera dedicare del tempo al rinnovo del proprio guardaroba. I visitatori potranno approfittare degli orari di apertura prolungati del locale e immergersi nell'esperienza di acquisto senza doversi spostare troppo lontano. Inoltre, l'ampia selezione di camicie per uomo e donna disponibili, garantirà a ogni cliente di trovare ciò di cui ha bisogno per la bella stagione, che si tratti di un’occasione speciale oppure semplicemente di una giornata in stile casual".