Dall'aeroporto di Bari due nuovi voli per Polonia e Lituania: in estate i collegamenti per Poznan e Kaunas

Un nuovo volo per Poznan, in Polonia, e una rotta per Kaunas (Lituania), primo collegamento in assoluto da Bari per il Paese baltico. Sono le due novità annunciate oggi da Aeroporti di Puglia nello scalo barese per l'estate 2023.

Le nuove rotte saranno operate da Ryanair, insieme ad altri due collegamenti che saranno attivati su Brindisi (da dove si potranno raggiungere la città polacca di Breslavia e Venezia che, da fine marzo, sostituirà come nuovo collegamento quello attuale su Treviso).

"È la prima volta che Ryanair da Bari opera sulla Lituania - sottolinea Adp in una nota - e questo permetterà al capoluogo pugliese e alla Puglia di riprendere i collegamenti con il mercato del Paese baltico".

"Dato il successo che sta registrando l’incoming sulla Polonia, che si attesta nella top ten dei mercati internazionali dal punto di vista turistico – ha dichiarato il presidente di AdP,

Antonio Maria Vasile - Aeroporti di Puglia e Ryanair hanno deciso di cogliere la forte domanda proveniente dal mercato polacco. Più nel dettaglio Poznan rappresenta una rotta mai operata prima, invece con il Breslavia-Brindisi si raddoppia l’offerta del volo già presente su Bari. L’annuncio dei nuovi voli è la testimonianza della solidità della collaborazione con Ryanair volta non solo al consolidamento del network nazionale e internazionale della nostra rete aeroportuale, ma anche al prezioso supporto per il sostegno a mercati turistici, quale quello polacco, di sicuro interesse per il turismo e l’economia della Puglia. Tutto ciò – ha concluso il presidente Vasile - in una logica di condivisione di obiettivi e strategie che caratterizza il rapporto con la Regione Puglia e gli Enti di promozione".