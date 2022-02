Bari-Dubai, parte il nuovo collegamento targato Wizzair: oggi il volo inaugurale dal 'Karol Wojtyla'

E' decollato questa mattina alle 10.40 dall'aeroporto 'Karol Wojtyla' il volo inaugurale della nuova rotta Bari-Dubai di Wizzair. Da oggi e fino a marzo, i voli partiranno ogni sabato, mentre dal primo aprile avranno una doppia frequenza settimanale. Il collegamento è operato con un A320neo da 186 posti.

“L’avvio del collegamento su Dubai – ha dichiarato il vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ben rappresenta il grande impegno di promozione che ha visto la Puglia protagonista assoluta nello scorso mese di ottobre nel padiglione Italia dell’Expo 2020 in corso a Dubai. Una partecipazione che, riprendendo lo slogan della partecipazione italiana ‘La bellezza unisce le persone’, ha saputo fondere la bellezza del territorio, della cultura e della storia della nostra terra, con l’innovazione rappresentata da un settore in forte espansione come quello dell’aerospazio. Un’iniziativa nella quale la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia hanno fortemente creduto gettando le basi anche per successive presenze alla rassegna internazionale, che nel nuovo collegamento che oggi si avvia può trovare un importante elemento di rafforzamento nel solco della linea strategica di sviluppo della rete aeroportuale regionale e con essa del sistema Puglia. Siamo grati a WizzAir per aver sostenuto concretamente questo importante progetto”.

