Aetb (Associazione Extra alberghiero Terra di Bari) entra in Confcommerio Bari Bat

AETB ( Associazione Extra Alberghiero terra di Bari) è entrata a far parte della prestigiosa famiglia Confcommercio. Questa collaborazione promette di portare nuove opportunità di crescita e sviluppo per entrambe le realtà associative. La mission di AETB è quella di offrire ai propri soci il miglior servizio possibile, e da oggi lo farà con il supporto e la guida di una delle più importanti associazioni di categoria del territorio. “Questa collaborazione è vista come un’opportunità unica per AETB, che potrà beneficiare dell’esperienza e della professionalità di Confcommercio per raggiungere nuovi traguardi e offrire un servizio ancora migliore ai propri e ai nostri soci - spiega Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Bari-Bat." L'Associazione AETB si è distinta come un ente promotore di iniziative innovative e sostenibili nel settore del turismo nella regione Puglia. L'obiettivo principale dell'associazione è valorizzare le risorse territoriali, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile che risponda alle nuove esigenze dei viaggiatori contemporanei. Sotto la guida della Presidente Giovanna Castrovilli, AETB ha collaborato attivamente con la Regione Puglia e in particolare con l'Assessorato al Turismo, guidato dall'Assessore Gianfranco Lopane, per mettere in campo progetti che mirano a diversificare l'offerta turistica e a promuovere l'inclusione e la sostenibilità. “L’entusiasmo - aggiunge Giovanna Castrovilli, presidente AETB - per questa partnership è palpabile all’interno dell’associazione, che non vede l’ora di iniziare a lavorare insieme per creare una nuova era di successo e crescita per AETB. Ci auguriamo che questa collaborazione sia proficua e possa portare grandi risultati per entrambe le associazioni coinvolte. In conclusione, AETB accoglie con grande piacere Confcommercio nella sua nuova famiglia e guarda con ottimismo al futuro, convinta che insieme potranno raggiungere grandi traguardi”.