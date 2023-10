Agente immobiliare: corso formativo onbording newcomer Remax Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un corso pratico, completo e divertente per acquisire le HARD SKILLS (competenze tecniche) e le SOFTSKILLS (competenze trasversali) di fondamentale importanza per affermarsi nel settore immobiliare. Gli agenti immobiliari professionisti più rinomati, che operano già con successo nel campo, condivideranno con i partecipanti le loro esperienze, le loro preziose strategie e i loro segreti. Permette, anche a chi proviene da altri settori, di essere competenti in tempi brevi nel settore immobiliare, per affrontare in minor tempo e con più facilità l’iter di certificazione professionale. Per agevolare l’apprendimento, durante il corso viene rilasciato il necessario materiale didattico e un attestato di partecipazione finale, che ti consentirà di lavorare in Re/max Stella Polare e iniziare la tua carriera da consulente immobiliare di successo. Durante il corso verranno affrontati i seguenti temi: • Fondamenti del Real Estate • Manuale operativo • Ricerca notizie • Creazione del rapporto di fiducia • Analisi di mercato • Piano di marketing • Acquisizione incarico di vendita • Modulistica: incarico di vendita, proposta d’acquisto • Gestione incarico di vendita • Personal branding • Codice deontologico • Maximizer • Amministrazione • Vendita immobili • Quality e Customer experience • Business plan & Action plan individuale • Formazione sul campo Alla fine di questo corso di alta formazione i partecipanti saranno in grado di: • Conoscere ed utilizzare le fondamentali fonti per acquisire incarichi di vendita • Individuare le migliori fonti per le notizie di immobili in vendita ed utilizzarle con successo • Curare il capitale di conoscenze per ispirare loro fiducia come professionista e acquisire con naturalezza incarichi di vendita • Conoscere la procedura della vendita e il modello di consulenza Remax • Promuoversi sui social in modo efficace, per acquisire una solida reputazione professionale • Proporre ai clienti venditori le attività di promozione sul mercato dell’immobile, indicate nel piano di marketing dell’agenzia • Durante la propria presentazione, associare alle caratteristiche dei servizi innovativi offerti, i vantaggi e i benefici per i clienti • Effettuare una valutazione dell’immobile da vendere • Compilare un incarico di vendita • Curare e mantenere il rapporto con un cliente venditore • Collaborare con i colleghi partner di tutto il circuito, per condividere il portafoglio di immobili da vendere in modo corretto ed efficace • Proporre ai clienti acquirenti gli immobili da vendere in modo persuasivo • Ritirare una proposta di acquisto • Pianificare una strategia ed attuare una procedura per la presentazione di una proposta d’acquisto • Gestire una negoziazione che porti all’incontro della proposta di acquisto con l’offerta di vendita e, dunque, alla conclusione dell’affare. Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre attività formative e partecipare ai prossimi corsi Startup NewComer Online per diventare un Consulente Immobiliare di successo? Contatta il dott. Pietro Palermo dell’Agenzia REMAX Stella Polare di Bari tramite cell/wapp 320.8071557 oppure email ppalermo@remax.it