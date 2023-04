Programmi Integrati di Agevolazioni economiche, la Regione approva 4 nuovi progetti di aziende baresi

Sono stati presentati oggi in Giunta regionale quattro nuovi progetti relativi agli Avvisi Contratti di Programma Ingrati di agevolazioni, Pia turismo, medie imprese e piccole imprese che garantiscono sostegni agli investimenti dell'imprenditoria locale.

Ammessa la proposta di Eusoft srl, con sede a Bari: l'azienda specializzata nella realizzazione di sistemi software per la gestione dei laboratori di analisi ha ottenuto il sostegno finanziario finalizzato all’adeguamento degli spazi dell’immobile attualmente utilizzato quale sede legale e operativa, insieme all'adeguamento di un immobile attiguo. La proposta si articola in interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale delle unità immobiliari e nello sviluppo di un nuovo software Lims (Laboratory Information Management System), che verrà usato nei laboratori d'analisi per la gestione integrata di dati e processi, al fine di permettere una gestione digitalizzata delle attività. L'investimento di 1.940.612 euro prevede un'agevolazione di 1.294.752 euro e un incremento occupazionale di 4,5 Ula (unità di misura di lavoro dipendente all'interno delle aziende).

Avra accesso al piano di sostegno anche la proposta di Mageste srl, Altamura, azienda leader nel Sud Italia per la produzione di calcestruzzo, il cui progetto industriale prevede un programma di investimenti per l’ampliamento dell’attuale impianto di produzione attraverso la realizzazione di una nuova linea dedicata alla produzione di aggregati derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, un programma di Ricerca e Sviluppo dedicato all’ottimizzazione dei processi e dei prodotti che utilizzano aggregati derivanti dal nuovo impianto di produzione e, infine, un programma per l’acquisizione di servizi di marketing e orientamento al mercato. L'investimento di 4.050.864 euro prevede un'agevolazione di 2.063.515 euro e un incremento occupazionale di 3 Ula.

Ilog & T Srl, azienda che offre servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, ha proposto un progetto industriale che consiste nella realizzazione di un magazzino automatizzato dotato di infrastrutture tecnologiche e informatiche innovative per migliorare le procedure operative al fine di automatizzare alcune fasi del processo e informatizzare la procedura. Seguendo le direttive dello sviluppo in ottica fabbrica intelligente (Industria 4.0 e 5.0) il progetto ha l’obiettivo di migliorare efficienza ed efficacia nel processo di gestione delle merci nel magazzino, aumentando conseguentemente le prestazioni complessive del sistema (maggiore efficienza produttiva, maggiore qualità dei servizi forniti). L'investimento di 12.976.779 euro, prevede un'agevolazione di 4.870.990 euro e un incremento occupazionale di 17 Ula.

Ammessa, infine, la proposta di Brio Group Società Cooperativa Consortile di Bari, il cui intervento consiste in un programma di investimenti in attivi materiali nel campo del riciclo di pneumatici fuori uso e plastiche a fine vita attraverso la termodegradazione chimico-fisica. Nello specifico, il progetto si propone l’utilizzo di materie prime, vergini o secondarie, e con esclusione di impiego di rifiuti. L'investimento di 33.071.200 euro prevede un'agevolazione di 12.336.350 euro e un incremento occupazionale di 25,10 Ula.

"Questi strumenti - ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - ci consentono di sostenere il tessuto produttivo ed economico regionale. Voglio ricordare che al 31 dicembre 2022 è stato raggiunto e superato il tetto dei 7,3 miliardi di euro di investimenti promossi da tutto il tessuto imprenditoriale: grandi imprese, medie, piccole ma anche micro e start up, con un impegno di risorse pubbliche pari a circa 3 miliardi di euro. Si tratta di una strumentazione regionale a cui le imprese continuano a ricorrere per realizzare progetti strategici, sostenibili e innovativi, per sostenere i quali abbiamo chiesto al Governo di sbloccare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, senza le quali non possiamo dare continuità a questo importante lavoro".