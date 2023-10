Al Saie Bari la V edizione del Cassa Edile Awards

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È tutto pronto per l’edizione 2023 del Cassa Edile Awards l’importante premio nazionale Cassa Edile Awards, ideato da Cassa Edile di Bari, organizzato dalla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e promosso da SAIE, in collaborazione con SENAF. Un premio innovativo che non sottolinea e non riconosce primati ma valori o, meglio, il primato dei valori all'interno di un settore lavorativo, quello edile, che punta i riflettori sulle imprenditorialità e professionalità che lo portano avanti, nel rispetto dei lavoratori e delle regole. Il Cassa Edile Awards vuole stimolare, così, competizioni etiche e coinvolgere le categorie edili verso comportamenti sempre più virtuosi. La grande macchina organizzativa al lavoro da tempo, ha riportato nella cornice del SAIE (la Fiera del Settore delle Costruzioni), in programma alla Fiera del Levante di Bari, la cerimonia di premiazione. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre alle ore 15:00 nella Sala 8 del Centro Congressi , quando il bravissimo inviato televisivo Luca Abete affiancato dalla poliedrica conduttrice e attrice Fatima Trotta presenteranno i vincitori dell’edizione 2023 del Cassa Edile Awards; con lui sul palcoscenico saliranno gli ambasciatori dei valori positivi del sistema edile. Nell’ultima edizione, svoltasi a Bologna, presenti tutti i player più importanti del settore, con la partecipazione di ben 84 casse edili provenienti da tutta Italia e 6.000 premiati tra imprese, lavoratori e consulenti. “Il Cassa Edile Awards - spiegano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Nazionale Paritetica delle casse Edili Dario Firsech e Cristina Raghitta - è l’occasione per ringraziare formalmente chi rispetta le regole e il contratto di lavoro, ma anche un gratificante momento in cui i protagonisti dell’edilizia hanno la possibilità di raccontare la loro vita attraverso i traguardi raggiunti anche grazie alla casse edili”. “Siamo fieri di questo progetto – conclude Bianca Baron Direttore della CNCE- perché Cassa Edile Awards ha una prospettiva differente ed un approccio per nulla istituzionale. Racconta il nostro mondo con semplicità ed onestà, attraverso la voce e gli occhi dei loro protagonisti: lavoratori ed imprese che incarnano i valori positivi dell’edilizia. il premio è cresciuto significativamente con ben 90 casse che hanno creduto al progetto e, quindi, oltre il 90% del mondo delle costruzioni preso in esame per attribuire il “bollino” Cassa Edile Awards” Un momento di festa dove parti sociali e operatori potranno valorizzare le virtù e le eccellenze del settore delle costruzioni e delineare un percorso culturale che porterà ad una edilizia sostenibile, in cui la sostenibilità significa anche sicurezza, formazione, legalità e lavoro regolare. Cassa Edile Awards nasce da una intuizione brillante della Cassa Edile di Bari con l'obiettivo di mettere al centro i valori etici del sistema edile, ovvero il rispetto delle regole dei contratti collettivi e delle norme di legge e creare modelli positivi cui tendere, e potenziare la reputazione delle istituzioni (e partner) al servizio del settore. Quattro i premi assegnati alle imprese per quattro distinte categorie: Sprint, Fair Play, Top Player, Dream Team. Sei, i premi destinati ai lavoratori per altrettante categorie: Capocannoniere, Maratoneta, Women can Build, Giovane Promessa, 110 e lode, Happy Family. Due, le categorie per i premi assegnati ai consulenti del lavoro: Endurance e Top Player. Anche quest’anno, Deloitte, prestigiosa società internazionale di revisione e consulenze aziendali, è Main sponsor dell’evento, con Unisalute partner fondamentale del sistema Casse edili per il sistema di welfare promosso per i lavoratori. Un ringraziamento va anche allo sponsor SOA GROUP che sostiene per il secondo anno questo progetto.