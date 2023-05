Alessandro Ambrosi riconfermato nel Consiglio di amministrazione di Finpromoter

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Consiglio nazionale di FINPROMOTER ha rinnovato gli organi che la guideranno nei prossimi anni, riconfermando Alessandro Ambrosi come Consigliere del Consiglio di Amministrazione. Finpromoter S.c.p.a. è lo strumento nazionale di Confcommercio, che grazie al supporto dei soci distribuiti su tutto il territorio nazionale, aiuta le imprese ad accedere ai finanziamenti bancari a condizioni agevolate grazie alle convenzioni attivate con i migliori istituti bancari. Alessandro Ambrosi Presidente di Confcommercio Bari-BAT, nel ringraziare tutti per la fiducia accordata in questo nuovo percorso spiega: "Da parte nostra ci sarà sempre l'impegno in tutti i territori ad accompagnare al meglio le aziende come intermediari finanziari, la mission resta sempre quella di operare come strumento finanziario nazionale orientato allo sviluppo, all’innovazione e all’eccellenza in sussidiarietà e sinergia con gli attori di Sistema e delle Imprese locali”