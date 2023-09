Cambio al vertice per Coldiretti Puglia: Alfonso Cavallo è il nuovo presidente

È Alfonso Cavallo il nuovo presidente di Coldiretti Puglia, eletto all’unanimità dall’assemblea dei presidenti di tutta la regione. Guiderà la Coldiretti Puglia nel prossimo quinquennio 2023 - 2028, coadiuvato dai vicepresidenti Mario De Matteo di Foggia e Costantino Carparelli di Lecce.

"È un incarico di grande responsabilità - ha detto il neo eletto presidente Cavallo - che raccolgo dal presidente uscente Savino Muraglia, ringraziandolo per la dedizione e il senso di appartenenza a Coldiretti che ha contraddistinto il suo mandato. In un mondo che cambia continuamente e impone di dover mutare velocemente asset e strategie, saremo impregnati con il nuovo consiglio nel trasferire il valore d'uso rappresentato da Coldiretti in Puglia su temi delicati quali i consorzi di bonifica, la Xylella, la rigenerazione e la diversificazione, oltre al lavoro in agricoltura e al contrasto alle pratiche sleali che sottraggono ricchezza alle imprese agricole, ma anche nelle sfide contro il nutriscore o il cibo costruito in laboratorio, sapendo di doverci confrontare con la pubblica amministrazione in uno scenario politico spesso fluido".

Il presidente Cavallo, nato a Taranto, classe 1977, è imprenditore agricolo operante nei settori vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e agrituristico. Già vicepresidente di Coldiretti Puglia, è presidente di Coldiretti Taranto, della Cooperativa Agricola Agricoltà, attiva soprattutto nel settore cerealicolo del grano Cappelli, consigliere della Op PugliaOlive, Consigliere nazionale Unaprol e consigliere del Distretto Jonico Salentino - Dajs.

L'assemblea regionale, dal direttore regionale Piccioni e da tutti i direttori provinciali, ha formulato un ringraziamento al presidente uscente, Savino Muraglia, e l’augurio di buon lavoro al neo eletto presidente Alfonso Cavallo.

"Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’associazione e ai suoi due vicepresidenti, Mario de Matteo e Costantino Carparelli – sottolinea in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia –. Coldiretti in Puglia rappresenta più di 50mila aziende agricole del nostro territorio, realtà di lungo corso e tanti giovani agricoltori, dal Gargano al Salento. Ringrazio Savino Muraglia per il lavoro svolto in questi anni e per la relazione rispettosa dei ruoli e orientata alla risoluzione dei problemi. Sono convito che l’interlocuzione sempre attiva e attenta di questo Assessorato, posta alle necessità avanzate da Coldiretti e da tutte le associazioni di categoria in favore dell’agricoltura pugliese, continuerà con il presidente Alfonso Cavallo".