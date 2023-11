Altamura: Concommercio Bari e Altamura presentano 'Pow-Her donne protagoniste'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In un'economia globale, fortemente competitiva, nessuna società può permettersi di trascurare il serbatoio di leadership, competenze e professionalità femminili La leadership e la partecipazione attiva nel sistema politico sociale, imprenditoriale e di rappresentanza, o meglio la sua assenza, sarà al centro del dibattito del Forum POW-HER Donne protagoniste organizzato dalla Confcommercio di Bari, Confcommercio Altamura. e Camera di Commercio Bari, nell’ambito della settimana delle Scarpette Rosse, lunedì 20 novembre ore 15:00, nell’ex Conservatorio Santa croce (via Santa Croce,16) ad Altamura. Un tema di grande attualità per un Paese che vuole essere moderno. L’Europa ha bisogno di leadership politiche, economiche e istituzionali forti. A sviluppare il tema dell’incontro sarà Marcella Loporchio, Consulente del Lavoro – Founder Human Power. Seguiranno i saluti di Vitantonio Petronella Sindaco di Altamura, Angela Miglionico Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Altamura, Luca Genco Presidente della Commissione Pari Opportunità, Vito D'Ingeo – Presidente Confcommercio Bari-Bat. Intervengono Lucia Di Bisceglie, Presidente Camera di Commercio di Bari – Terziario Donna Confcommercio, Tonia Massaro Presidente Confcommercio Altamura. Nel corso dell’incontro le testimonianze della Dirigente Dott.ssa Maria Paola Stefanelli, Angela Aliani e Fabia D’Ecclesis Fondatrici dell’azienda ALDEC SRL Distilleria 50/60, Maria Antonietta Scalera Pastora delle Murge.