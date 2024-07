Offerte di lavoro a Bari e provincia: oltre 500 figure ricercate dalle imprese del territorio

243 annunci di lavoro attivi, per un totale di oltre 570 persone ricercate dalle imprese di Bari e provincia. Sono i dati comunicati da Arpal Puglia, nel report delle offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego di Bari e provincia.

Tra gli annunci presenti, Eures propone interessanti opportunità estere di inserimento lavorativo per eterogenei profili in Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Francia e Belgio. Il fabbisogno aziendale si completa con 35 proposte professionali dedicate agli iscritti alle categorie protette e distribuite su diverse figure.

Di particolare rilevanza, non solo numerica, sono le opportunità presenti nei settori Servizi turistici, culturali e ristorazione, Costruzioni, Impianti, Immobiliare, Logistica, Trasporti, Magazzini e Industria, Produzione, Metalmeccanico, con offerte valide per profili qualificati, tecnico-operativi, di responsabilità organizzativa e gestionale ma anche di tipo manuale ed esecutivo.

Emergono, in dettaglio, ulteriori significativi profili professionali (programmatori, analisti programmatori, ingegneri) trasversalmente presenti in più settori.

Nel report - consultabile al link https://tinyurl.com/mr36x3n6 - è indicato il titolo di ciascun annuncio, il numero identificativo dell’offerta di lavoro, il profilo ricercato, il CPI di riferimento cui rivolgersi per approfondimenti e informazioni e il link all’offerta specifica.

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è possibile consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app Lavoro per te Puglia.

Inoltre è disponibile una sezione che aggrega le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al Collocamento mirato (disabili e categorie protette). Sono diverse decine le opportunità proposte per eterogenei profili professionali (impiegato amministrativo, banconista, autotrasportatore, grafico, operatore help desk e altri ancora) per ben 76 persone ricercate.

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con un servizio gratuito e

personalizzato.

I Centri per l’impiego degli ambiti territoriali di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO. Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 821 posizioni per un totale di 378 annunci.