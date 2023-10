Apre un punto vendita Md nell'ex centro commerciale De Sandi in via Oberdan: "Assunti 24 giovani residenti a Bari e provincia"

Il primo punto vendita cittadino di Md apre in una storica struttura al confine fra i quartieri Japigia e Madonnella, che era in completo abbandono da anni. Il nuovo store a Bari ha aperto i battenti questa mattina in via Oberdan, nell'ex sede dell'Ipermercato De Sandi.

"Sono 24 i neoassunti, con un'età media di 33 anni e tutti residenti a Bari e provincia - si legge in una nota dell'azienda Md - Il punto vendita si estende su una superficie di vendita di circa 1400 metri quadri a 200 metri dal lungomare che costeggia la città, in via Oberdan 6, angolo via Masaniello. La struttura è dotata di un parcheggio da 147 posti.

l nuovo store della catena guidata da Patrizio Podini ha richiesto un investimento di oltre un milione e mezzo di euro per i lavori di riqualificazione dell’area precedentemente occupata dallo storico centro commerciale 'Iper De Sandi', da tempo in disuso, e ha visto il coinvolgimento di aziende e maestranze locali per circa 4 mesi di intervento.

Salgono così a 11 i punti vendita Md in provincia di Bari e a 53 quelli in Puglia.