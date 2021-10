A Terlizzi apre il nuovo Famila Superstore: 1500 metri quadri, area Bistrò e apparecchiature a risparmio energetico

Sorge nell’area del vecchio mattatoio comunale di Terlizzi il nuovo Famila Superstore, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. L’apertura, per un investimento di otto milioni di euro e oltre 50 assunzioni, rientra nel piano industriale del Gruppo che, tra il 2019 e il 2021, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi. L’inaugurazione di oggi fa seguito alle numerose ristrutturazioni avvenute negli ultimi due anni e alle aperture di nuovi punti vendita a Cerignola, Conversano, Giovinazzo e Bari; in programma, a breve, un nuovo punto vendita anche a Gravina in Puglia.

Il superstore, ubicato in viale Italia, angolo via Macello e dotato di 186 posti auto, è stato realizzato con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’uso di pannelli solari e banchi frigo chiusi ad alta efficienza energetica.

Con una superficie di quasi 1500 metri quadri, la struttura è pronta ad accogliere i clienti con un vasto assortimento di prodotti oltre a tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta) con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio e servizi di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Ad arricchire l’offerta una selezione di vini e birre pregiati (anche refrigerati) e uno spazio dedicato ad una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi.

Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; previste, inoltre, tutte le misure anti-contagio con la sanificazione idrica ed aerea quotidiana di ogni reparto.

All’ingresso i clienti saranno accolti nella nuova area Bistrò Famila, uno spazio moderno, con cucina visiva, dotato di wi-fi free e ricarica cellulari dove potersi concedere una pausa gustando piatti pronti preparati dal personale Famila, estratti di frutta e verdura e caffè 100% arabica. Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.

«Prosegue il percorso di ammodernamento e crescita della nostra rete vendita – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – che auspichiamo possa contribuire alla ripresa, dopo un lungo periodo complicato e incerto per il nostro Paese. A Terlizzi abbiamo ridato vita a una zona periferica dove sorgeva l’ex mattatoio comunale; il nuovo Famila Superstore è un punto vendita di ultima generazione, pensato per offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi. Oggi più che mai il nostro impegno è rendere accessibile la spesa di qualità al maggior numero di persone».