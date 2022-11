Via Salvemini nuova meta della movida barese: aprono una gintoneria, un ristorante 'fusion' e una pasticceria per 'dolci serali'

"Ho deciso di aprire il mio nuovo locale in via Salvemini perché è una zona in piena espansione commerciale, qui si sta formando una 'community' di imprenditori che vogliono lavorare insieme". Sono queste le parole di Nando Longobardi, storico gestore di locali a Bari, che giovedì prossimo inaugurerà (alle 21) la 'Gintoneria', bar bistrot dotato di ampia scelta del pregiato liquore. "Abbiamo una vasta scelta, offriremo tutte le qualità di gin presenti sul mercato, ma non ci limiteremo a quello: ho voluto riservare l'aspetto gastronomico alle specialità della nostra cucina tradizionale - dichiara Longobardi a Baritoday - saranno protagonisti della nostra cucina salumi, prodotti sott'olio, oltre ad altre prelibatezze pugliesi".

Il titolare del nuovo esercizio commerciale ha scelto di avviare la nuova avventura imprenditoriale in via Salvemini, strada che sta diventando ormai punto di riferimento della movida barese, data la presenza di numerosi locali. "Accanto alla mia 'Gintoneria' - spiega l'esercente - sarà aperta una nuova attività, di un mio amico ed ex compagno di scuola! Michele Cassano, già titolare sulla stessa strada di 'Paradise Gastrò', ha deciso di avviare una nuova avventura imprenditoriale. Sono contento perché in questa strada i commercianti stanno collaborando, stiamo mettendo in piedi una rete senza farci concorrenza sleale. Così ne trarrà vantaggio anche la clientela, che diventa sempre più variegata perché in questa zona può trovare una vasta scelta di locali, ognuno con le proprie peculiarità".

"Quando si è liberato il locale sulla via, ho chiamato il mio vecchio amico Nando per avvisarlo dell'opportunità - ricorda il titolare di Paradise Gastrò, Michele Cassano - l'ho fatto perché credo fermamente nello sviluppo di questa zona che la mia famiglia ha visto nascere e crescere, sia dal punto di vista commerciale che urbano. Noi siamo in via Salvemini da 13 anni, ora abbiamo deciso di avviare un nuovo locale nella via. Sarà posizionato proprio accanto alla 'Gintoneria' e sarà dedicato ai 'dolci serali', composti da yogurt e waffel. Il concept del nuovo esercizio, che dovrebbe aprire all'inizio del 2023, è ancora 'work in progress', ma posso già dire che realizzeremo prodotti rivolti alla clientela giovanile. Credo comunque che anche i meno giovani, magari dopo un panzerotto ed un gin tonic, avranno voglia di gustare anche qualcosa di dolce."

Bar e locali in via Salvemini stanno trasformando la strada in una delle zone più frequentate dalla movida cittadina, i commercianti del luogo non si pongono limiti e sono pronti a sfidare il quartiere umbertino e Poggiofranco. "In questa via abbiamo avviato un progetto - spiega a Baritoday Michele Cassano - vogliamo realizzare una rete di imprenditori che soddisfi i bisogni di tutta la clientela, dal bambino fino all'anziano. Per questo voglio creare un'associazione che riunisca tutti i commercianti di via Salvemini. Per anni questa strada è stata identificata solo per la presenza del 'mercato del giovedì', adesso siamo ben altro! Settimana prossima aprirà anche un ristorante di cucina etnica. Stiamo facendo 'sistema' e notiamo una crescita della clientela che coinvolge tutti i locali presenti nella via".

"Mi auguro che le Istituzioni locali ci diano la possibilità di gestire la piazza posizionata di fronte ai nostri esercizi commerciali - spiega Leonardo Cassano, fondatore della rosticceria Paradise e noto in città come il 're dei panzerotti' - in quello spazio potremmo gestire ulteriore clientela ed organizzare eventi. Non si tratta solo di business, il nostro progetto punta a sviluppare l'intera area che gravita attorno". Paradise Gastrò, è il centro nevralgico da cui si dipana tutta la vita serale in via Salvemini: "Ogni sera sforniamo migliaia di panzerotti - sottolinea Michele Cassano - nella nostra rosticceria diamo lavoro a 18 persone. E con la nuova pasticceria in apertura l'anno prossimo, assumerò altri 5 dipendenti. La crisi economica causata dal 'caro energia' non mi fa paura, tutto va affrontato con spirito, basta che alla base ci sia un progetto lungimirante. Noi commercianti di via Salvemini pensiamo di averlo e lo stiamo realizzando".