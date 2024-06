Tornano a Bari le aperture serali dei mercati di quartiere: "Patrimonio cittadino"

Partle la stagione dei mercati serali, organizzata anche quest’anno grazie alla collaborazione tra assessorato allo Sviluppo economico e le associazioni sindacali e dei datori di lavoro. La prima apertura è programmata per il 1° luglio: al tramonto, le bancarelle saranno presenti nella sede del mercato settimanale di via Portoghese.

Il calendario prevede già le aperture programmate per luglio e agosto. In questo mese le bancarelle saranno presenti, in versione serale, in via Portoghse (1 luglio), via Vaccarella a Carbonara e via Del Turco a Palese (2 luglio), nella nuova area Santo Spirito / via caduti Partigiani Japigia / Torre a Mare (3 luglio), in piazzale Lorusso a San Pasquale (4 luglio) e in via De Ribera al San Paolo (5 luglio).

Le aperture serali definite per il mese successivo sono: 5 agosto mercato via Portoghese, 6 agosto mercati via Vaccarella, Carbonara/ via Del Turco, Palese, 7 agosto mercati nuova area Santo Spirito / via caduti Partigiani Japigia / Torre a Mare, 8 agosto mercato piazzale Lorusso a San Pasquale, 9 agosto mercato via De Ribera al San Paolo.

I mercati saranno operativi dal tardo pomeriggio.

"Quello dei mercati serali è un patrimonio che non va disperso e che continuerà a offrire ai cittadini occasioni d’acquisto e di socialità in una forma nuova, che in questi anni ha premiato gli operatori economici che insieme a noi hanno saputo cogliere questa nuova sfida - commenta l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - Abbiamo investito molto sul commercio quale leva di socialità, provando a conciliare gli orari del lavoro dei mercatali con gli orari della vita dei cittadini, promuovendo occasioni e forme nuove di incontro tra offerta e domanda. Così abbiamo provato anche a creare una nuova clientela dei mercati cittadini, che ci auguriamo anche grazie a iniziative come questa possa fidelizzarsi e far crescere i nostri mercati".