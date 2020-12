Buoni spesa Covid, una app made in Bari aiuta i Comuni nella gestione

Il Decreto Ristori ter reintroduce una serie di misure di solidarietà per erogare bonus e contributi economici alle fasce più deboli della popolazione. I Comuni sono chiamati a gestire in modo rapido, efficace ed efficiente le risorse economiche a loro disposizione, stabilire requisiti e modalità operative per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e definire i criteri per la determinazione dell’importo del contributo economico.



CLE, Pmi innovativa barese, si è fatta trovare pronta con l’App Resettami Servizi a Domanda, già in uso presso numerose amministrazioni che hanno voluto fronteggiare l’aumento delle richieste e ridurre significativamente i tempi di risposta ai cittadini nell’erogazione dei buoni spesa e contributi.



L’App automatizza l’intero processo, dalla presentazione dell’istanza online, alla sua elaborazione, fino alla predisposizione della graduatoria e all’erogazione del contributo. Con Resettami Servizi a Domanda tutto si svolge in assoluta sicurezza per gli operatori dei servizi sociali comunali e per i cittadini, grazie alla totale gestione digitale.



“L’App supporta l’attività delle amministrazioni comunali in un momento di grande criticità, determinato dal crescente numero di pratiche da gestire – spiega Mariarosaria Scherillo, CEO di CLE -. Resettami Servizi a Domanda riduce i tempi di risposta ai cittadini che necessitano di bonus e contributi. La velocità nella gestione dei processi di erogazione fa la differenza per famiglie in difficoltà.”