"Turni di lavoro ridotti del 18%" per il nuovo appalto delle pulizie Ikea: i sindacati insorgono, sit-in davanti al punto vendita

Sit-in di protesta oggi e domani, da parte della Filcams Cgil Bari, davanti all'Ikea di Mungivacca, per protestare contro "l'immotivata ed irremovibile" decisione da parte della società Ideal Service, la quale da lunedì si occuperà del servizio di pulizie del centro commerciale, di "procedere alla riduzione del 18% degli orari contrattuali dei lavoratori".

La scelta, secondo Antonio Ventrelli segretario Filcams Cgil Bari, "oltre che essere immotivata in quanto non sono mutate le condizioni prestazionali richieste dalla committenza Ikea, avrà ricadute negative sui già esigui redditi dei lavoratori ed è in contrasto con l’esigenza di garantire maggiore pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro per limitare i rischi di diffusione del virus Covid-19". Il sindaco aveva chiesto, in precedenza, alla "società subentrante di assumere una posizione di buon senso mantenendo le stesse condizioni economiche e contrattuali della società uscente".

Assieme al presidio, che proseguirà nel pomeriggio e nella mattinata di domani, Filcams Cgil chiede a Ikea "di intercedere con carattere di urgenza con la Società Ideal Service per dirimere il conflitto sociale in atto".