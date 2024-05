Banca Popolare di Puglia e Basilicata, approvato il bilancio 2023: "Utile di 32,4 milioni di euro"

Sabato 18 maggio, presso la Fiera di San Giorgio di Gravina in Puglia, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata che ha approvato il Bilancio di Esercizio 2023 con un utile netto di 32,4 milioni di euro (+45,4% rispetto al 2022), il miglior risultato di sempre.

"Un risultato accompagnato dalla capacità della Banca di generare valore per tutti gli stakeholder - si legge in un comunicato del Gruppo bancario - In uno scenario macroeconomico complesso, la BPPB prosegue e rafforza l'azione di sviluppo sul territorio, confermando la correttezza delle scelte strategiche operate, puntando sempre di più su efficienza, professionalità e soddisfazione dei clienti".

La raccolta complessiva ha superato i 7 miliardi di euro, il totale degli impieghi si attesta sui 4 miliardi di euro. I coefficienti patrimoniali, inclusa la computazione dell’utile di periodo, sono pari a: CET1 al 16,2% (15,2% nel 2022) e TCR al 17,1% (16,2% nel 2022). Numeri che sottolineano la solidità patrimoniale della Banca, e la qualità degli attivi grazie anche alla costante prudente gestione dei rischi.

Durante l’assemblea sono stati approvati anche tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

"L'assemblea rappresenta un'opportunità importante di incontro con i nostri soci, durante la quale possiamo spiegare il processo di costruzione dei numeri del bilancio - ha dichiarato il presidente, Leonardo Patroni Griffi - Questi numeri evidenziano il lavoro congiunto della Governance, di tutti i Dipendenti e di tutti gli Stakeholder che ruotano attorno alla banca. Un ringraziamento va a tutti i Soci e i Clienti che ci rinnovano la fiducia ogni giorno, consentendo alla Banca di crescere a beneficio di tutta la comunità".

L’Assemblea ha, inoltre, determinato il valore di emissione e di rimborso delle azioni per l’anno 2024, pari a 2,31 euro e deliberato la distribuzione di un dividendo di 10 centesimi di euro per azione, in pagamento dal prossimo 27 maggio con valuta il 29 maggio 2024.