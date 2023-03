I grandi operatori turistici internazionali in Fiera del Levante: a Bari parte l'evento 'Btm 2023'

È partita la nona edizione di Btm, Business Tourism Management, l?evento b2b di promozione del turismo organizzato alla Fiera del Levante di Bari dall?agenzia di eventi '365 giorni in Puglia'. L?iniziativa, che terminerà il prossimo 3 marzo, arriva per la prima volta a Bari, su 4000 metri quadri di superficie espositiva, con oltre 150 espositori e un programma di 90 convegni e panel sul tema della 'Big Wave', la capacità dell'industria turistica di non arrestarsi mai, di ri-generarsi e riemergere anche quando delle forze significative, come il cambiamento climatico, impongono delle rotte inesplorate.

L?evento si svolge in contemporanea a BuyPuglia routes & experience, settima edizione del trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese, in un?inedita sinergia pubblico-privato che porterà complessivamente 120 buyer internazionali in Puglia. Saranno tre giorni di meeting, think tank, workshop,formazione ed eventi culturali con l?obiettivo di sinergie e networking di valore tra gli operatori principali del settore, imprese e fruitori finali.

La lunga lista di appuntamenti tra speech, b2b e panel formativi renderà accessibile ai visitatori la conoscenza di un business costantemente in crescita e la possibilità di sviluppo per brand e piccole e grandi realtà del territorio. Nel programma sono confermate le aree che hanno caratterizzato la fiera nelle scorse edizioni: Btm Gusto, dedicata al turismo enogastronomico, Btm Wedding Tourism, per gli operatori dei viaggi di nozze e Btm4Job, dedicata all?incontro della domanda e dell?offerta nel turismo.

Il programma completo è disponibile a questo link. La IX edizione di Btm metterà al centro la promozione del turismo in chiave sostenibile, catalizza i temi della Green & Blue Economy per la valorizzazione delle meraviglie del mondo e delle destinazioni facendo leva sulla loro autenticità, dando valore alle comunità che le vivono e le rendono uniche.