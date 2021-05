Formazione post-diploma, ITS Apulia Digital Maker presenta i suoi corsi nel settore dell’informatica e delle tecnologie digitali per la comunicazione

Venerdì 28 maggio primo appuntamento per scoprire le opportunità dell’alta formazione ITS nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale, insieme ad aziende e docenti

La Fondazione ITS Apulia Digital Maker ha organizzato il primo Open Day 2021 dedicato a far conoscere, ai potenziali nuovi studenti e alle loro famiglie, tutte le opportunità offerte dai corsi di alta formazione post-diploma nel settore dell’informatica e delle tecnologie digitali per la comunicazione (ICT) in partenza il prossimo ottobre e finanziati da Regione Puglia e Miur. L’evento digitale, in diretta live sulla pagina facebook /apuliadigitalmaker.it , è in calendario Venerdì 28 maggio, alle ore 15.30, e vedrà la partecipazione di ospiti molto speciali: quattro tra i protagonisti del mondo delle aziende e delle professioni con cui la Fondazione collabora – sia nella progettazione dei percorsi formativi che nella didattica – visto che oltre il 70% dei docenti proviene direttamente dal mondo dell’Impresa e il 40% delle ore di formazione duale si svolge attraverso stage e tirocini presso le migliori aziende del settore.

La formula Digital Open day: un talk on line per informare sui nuovi percorsi del biennio 2021/23

Il format di orientamento illustrerà, in maniera vivace e sintetica, gli obiettivi, i profili professionali e le modalità di svolgimento dei corsi, per cui sono già aperte le pre- iscrizioni sul sito: apuliadigitalmaker.it, in avvio nelle sedi di Bari, Foggia, Lecce, Molfetta (Ba) e Cagnano Varano (Fg) per il biennio 2021-23. Per ogni corso è stato previsto l’intervento di un esperto:

- Alessandro Allocca: giornalista, corrispondente da Londra de “La Repubblica”, collaboratore Rai e Mediaset, docente universitario, esperto di comunicazione digitale e mobile journalism, tra i docenti del corso di Digital Media Specialist, che forma esperti in marketing e comunicazione digitale e social media strategy.

- Antonio Destratis, People OPS Director di Links Management and Technology S.p.a, azienda partner del corso di Developer 4.0 a Lecce ( insieme ad Exprivia spa, già partner per i corsi di Foggia e Molfetta) , che forma professionisti nello sviluppo software e app e che da quest’anno sarà attivato anche a Bari in collaborazione con il Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese.

- Luca Costa, illustratore e animatore2D e 3D, tra i docenti del corso di 3D Artist, esperto nella creazione e sviluppo di progetti di grafica 3D per Realtà Aumentata, Virtual Reality, Videogame, Cinema d’animazione e design.

- Fernando Luceri, VFX Specialist dell’azienda partner Passo Uno, docente del corso Digital Video Designer, figura professionale con competenze integrate nel settore della produzione e post-produzione video in ambito digitale, Visual Effects (VFX), Color grading e Sound design. Questi ultimi due corsi vedono la prestigiosa partnership con la Fondazione Apulia Film Commission.

L’alta formazione che garantisce l’occupabilità dei giovani

Vere e proprie officine del sapere tecnologico, gli ITS rappresentano una garanzia per l’occupabilità dei giovani: come attestano i dati del Miur, oltre l’82 % dei diplomati trova lavoro entro 12 mesi dalla conclusione del percorso di studi, proprio per la stretta connessione con il tessuto produttivo delle imprese di settore, che partecipa attivamente ai percorsi, non solo progettando i percorsi formativi sui reali bisogni delle aziende del territorio, ma anche ospitando gli studenti in tirocini e stage che permettono un reclutamento, nella maggioranza dei casi, immediato. L’Apulia Digital Maker – che è anche Centro di Trasferimento Tecnologico in ambito Industria 4.0 – rientra nel Sistema ITS Puglia, tra i modelli d’eccellenza di questa formazione terziaria a ciclo breve che negli ultimi mesi, è sotto i riflettori. Infatti, il Governo Draghi ha deciso di investire importanti risorse finanziarie per potenziare e far crescere questo segmento di alta formazione professionalizzante, che risponde ai bisogni delle imprese di quelle competenze tecnologiche e digitali avanzate, necessarie per dare slancio allo sviluppo e alla digitalizzazione del Paese.

Il video dell’Open Day sarà reso disponibile anche dopo la diretta sui canali social dell’ITS, che offre altre tipologie di sessioni di orientamento personalizzato per singoli, classi, gruppi o anche visite nelle sedi su richiesta.

