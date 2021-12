A Bari apre un nuovo punto vendita Carrefour: è in via Piccinni 138

Arriva a Bari un nuovo punto vendita Carrefour: l'inaugurazione del nuovo store di Apulia Distribuzione, in via Piccinni 138, si terrà sabato 18 dicembre.

Nel negozio sono i reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria e una pescheria su misura a servizio del vicinato. La cantina del vino, i banchi surgelati e la presenza di Sushi completano l’offerta. Una particolarità assortimentale e in esclusiva per i pdv del gruppo Apulia Distribuzione sono i prodotti freschissimi Selezione Rosso Tono. In occasione dell’apertura, saranno lanciati i nuovi prodotti Rossotono Takeaway. Tantissimi prodotti Carrefour e Terre d’Italia, completeranno l’assortimento conveniente e tipico a filiera italiana garantita da Carrefour Italia. Non mancheranno tutte le proposte di servizio per i clienti, dai prodotti fatti da noi, consegna a domicilio della spesa.

“I clienti troveranno risposte chiare e convenienti nell’assortimento proposto, con un’attenzione particolare ai freschissimi Rossotono. Ampio spazio ai prodotti Carrefour e a tutti gli articoli che rispondono al benessere del cliente senza tralasciare i prodotti del territorio. Convenienza quotidiana e iniziative quali Prezzo Amico saranno presenti all'interno del punto vendita. Inoltre in alcuni giorni saranno riservati sconti speciali agli over30 e 60 possessori di carta Carrefour”, dice Michele Sgaramella Direttore Vendite di Apulia Distribuzione.

Apulia Distribuzione. La Società Apulia Distribuzione srl nasce nel 2001 da un nuovo progetto imprenditoriale dei Fratelli Antonio e Massimo Sgaramella operativi nel settore del commercio ingrosso dagli anni ‘70 e oggi alla terza generazione. Tale progetto, riscontrando da subito notevole successo, garantisce una continua crescita della rete diversificando in modo equilibrato tra sviluppo a gestione diretta e in franchising. Con oltre 4.000 collaboratori, 350 punti vendita serviti nel 2021, registra un giro d’affari complessivo di oltre 1 mld sviluppato nelle regioni di Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia. Il Centro Direzionale e il Polo Logistico principale sono situati a Rutigliano (BA) e si estendono su una superficie di oltre 72.000 mq per una capacità di oltre 98.000 posti pallet tra area secco, fresco e freddo. E’ attivo inoltre dal 2016 anche un secondo polo distributivo Secco e Fresco a Catania di oltre 16.000 mq. A supporto dell’attività distributiva è operativa anche una piattaforma di Trasformazione e Confezionamento di Prodotti di Macelleria, di Salumi e Formaggi. Per maggiori info: www.apuliadistribuzione.com