Protocollo d'intesa tra Cgil e AqP per la sicurezza sul lavoro: "Più trasparenza a garanzia del personale"

"Siamo soddisfatti per la firma del Protocollo d’intesa per la tutela del lavoro negli appalti Aqp al quale abbiamo lavorato con determinazione e impegno. Intendiamo quello di oggi come un punto di partenza e non di arrivo per garantire qualità del lavoro, trasparenza, sicurezza per una delle più grandi stazioni appaltanti della Puglia". Ad affermarlo è la segretaria generale Cgil Puglia, Gigia Bucci.

"Un protocollo - prosegue - a garanzia di lavoratori e lavoratrici che sono l’anello debole della filiera degli appalti in cui si insinuano vari rischi. Crediamo che quello fatto sia un buon lavoro, frutto di un confronto di merito e aggiornato anche alla nuova normativa sul codice degli appalti. Rispetto alle strategie di governance dell’Acquedotto Pugliese la Cgil non si è mai sottratta dal dire la sua nel dibattito politico, perché parliamo di un asset fondamentale non solo per la storia che rappresenta per la Puglia e il Mezzogiorno, ma perché è un pezzo importante di servizio pubblico rispetto alla gestione della risorsa acqua per la quale abbiamo condotto battaglie affinché non fosse stravolta la sua caratteristica di essere bene comune. Dobbiamo difendere e semmai mettere ancor più a valore l’esperienza e le capacità che sono dentro Aqp, uno dei player principali a nostro avviso per lo sviluppo del territorio e che deve diventare riferimento per sinergie e investimenti che interessano tutto il Meridione" conclude Bucci.