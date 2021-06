Aqp avvia a Bari l'hub aziendale per i vaccini ai dipendenti: "Previste fino a 60 somministrazioni al giorno"

Acquedotto Pugliese ha inaugurato oggi le attività vaccinali che si svolgeranno nei due centri di somministrazione del vaccino contro il Covid-19, uno presso la sede di Bari San Cataldo e l’altro presso la sede di Lecce. Nella sede di Bari di AQP, la visita odierna dell’Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, e del Presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia.

“L’apertura di un centro di vaccinazione in AQP – ha commentato Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Sanità della Regione Puglia - si integra con l’azione di collaborazione che il Servizio Sanitario della Regione Puglia ha con diverse espressioni del mondo produttivo. È una importantissima collaborazione perché, come stiamo vedendo in AQP, il livello di fiducia che hanno i dipendenti nei confronti della propria azienda contribuisce ad accelerare le operazioni di vaccinazione soprattutto nelle classi di età dei più giovani. Ringraziamo AQP per questa iniziativa”.

“Da quando è stata dichiarata la Pandemia il mondo è cambiato ma non ci siamo mai fermati. Ringrazio per questo tutte le oltre duemila persone, cuore pulsante di AQP, che hanno affrontato con grande resilienza il periodo dell’emergenza. È motivo di emozione per noi poter inaugurare questi due centri vaccinali e contribuire così ad un aspetto fondamentale per la sicurezza del nostro personale” ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese. “Il benessere delle nostre persone garantisce un servizio più efficiente per il territorio. Gli straordinari risultati di bilancio di quest’anno appena trascorso sono la conferma che l’azienda è riuscita a mantenere il senso di coesione nella squadra di AQP”, ha concluso Simeone di Cagno Abbrescia.

Acquedotto Pugliese è tra le prime società nel Centro Sud Italia ad avere dato inizio alla procedura per la vaccinazione in azienda dei dipendenti. L’iniziativa avviene con il coordinamento dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e delle Aziende Asl pugliesi territorialmente competenti.

La campagna di vaccinazione Covid 19 è stata concordata con le ASL territorialmente competenti di Bari e Lecce, è su base volontaria ed è destinata al personale che ne ha fatto richiesta. Si prevede che saranno vaccinate circa 230 persone nel giro di 4 giorni. Successivamente si procederà con la seconda dose entro la fine di luglio. Il vaccino utilizzato in considerazione dell’età dei soggetti sarà di tipologia mRNA e l’hub potrà erogare fino a 60 dosi al giorno.

Tale iniziativa si inserisce nell’ambito dell’ampia gamma di misure che l’Acquedotto Pugliese ha messo in atto per contrastare la pandemia e favorire il benessere dei propri dipendenti: dall’avvio dello smart working per circa mille persone del personale dipendente, alla campagna di screening con test sierologici rivolta in modo facoltativo a tutto il personale, all’istituzione di uno sportello psicologico di supporto, fino alla sottoscrizione di polizze Covid.

Tali iniziative di welfare aziendale completano il piano di sicurezza che prevede la disponibilità di dotazioni personali anti-contagio, gel igienizzanti, visiere face-shield, schermi separatori anti droplet e una massiccia campagna informativa sulle contingenti modalità di lavoro.

Per l’attenzione al benessere delle sue persone, AQP ha ricevuto il premio per il Welfare, posizionandosi tra i primi tre classificati all’edizione well@work 2021, l’annuale appuntamento di HRC Community, la prima community di HR che si occupa di gestione delle persone nelle organizzazioni.