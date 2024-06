Percorsi di formazione-lavoro per sviluppatori software e sistemisti reti informatiche: giornata di selezione a Bari

Il prossimo 28 giugno si terrà a Bari, presso il Centro per l'impiego in via Niceforo, dalle 9 alle 13, il Recruiting day, dedicato a giovani disoccupati, per la selezione di candidati che prenderanno parte a due percorsi lavorativi/formativi nell'ambito dello sviluppo software e reti informatiche. A renderlo noto, con un comunicato, è Arpal (Agenzia regionale politiche attive del lavoro).

I candidati selezionati - viene spiegato - verranno assunti sin dal primo giorno, con contratto di apprendistato di primo livello, da affermate aziende specializzate in consulenza e progettazione di soluzioni ICT, cyber security e sviluppo software con sedi di lavoro dislocate nell'ambito di Bari e provincia. Nello specifico, i giovani selezionati saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato di primo livello e inseriti in un percorso gratuito IFTS di alternanza formazione e lavoro con il conseguimento di una specializzazione post diploma, spendibile su tutto il territorio europeo. Ciascun percorso avrà una durata complessiva di 800 ore (350 di teoria in aula e 450 di apprendimento in ambito lavorativo/training on the job).

La giornata di selezione riguarderà i seguenti percorsi lavorativi/formativi: PROGRAMMATORE SVILUPPATORE SOFTWARE - Rif. offerta 8718/2024 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/238238; SISTEMISTA RETI INFORMATICHE - Rif. offerta 8714/2024 https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/238234

Per potersi candidare è richiesta un’età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti, lo stato di disoccupazione e il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico e/o informatico.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di lavoro, sulla procedura di selezione e sul programma è possibile contattare il Centro per l’impiego di Bari all’indirizzo email: ido.bari@regione.puglia.it oppure telefonicamente ai numeri: 080/2108114 - 080/2108115.