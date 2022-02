Regione, l'allarme di Cassanio (Arpal): "Mancano risorse per stabilizzare 1200 lavoratori del Centro per l'impiego"

"Non ci sono risorse per poter stabilizzare i 1.200 lavoratori dei centri per l'impiego". A spiegarlo è Massimo Cassano, direttore dell'Arpal, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, che ha chiesto una soluzione agli assessori competenti per poter procedere alle stabilizzazioni. Come riportato dall'Agenzia Dire, la richiesta è arrivata nel corso dei lavori delle commissioni consiliari II (Affari generali) e VI (Lavoro) della Regione Puglia.

L'assessore regionale al Lavoro, Sebastiano Leo ha promesso che la questione sarà valutata a breve ma "servono nuove risorse per dare mandato a quanto ha stabilito il Consiglio regionale nella legge di bilancio". "Saranno prese in considerazione tutte le ipotesi possibili per risolvere il problema dei lavoratori", ha detto. I sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rui e Snals Confsal hanno chiesto "un provvedimento legislativo responsabile e urgente che possa dare una soluzione definitiva ai 129 formatori, di cui 70 prossimi al pensionamento" e "un confronto serio a Cassano per verificare le modalità per traghettare definitivamente i lavoratori considerato che i centri per l'impiego sono passati per legge dalla Province all'Ente regionale".