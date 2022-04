"Nessuna proroga" per i 200 contratti dell'Arpal. L'assessore regionale: "Valutiamo altre soluzioni"

Nessuna proroga per i contratti dei quasi 200 lavoratori dell'Arpal, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Puglia. Lo riporta l'Agenzia Dire a seguito dell'incontro tra sindacati, agenzia e Regione sulla vicenda: "Dopo le soluzioni individuate a fine marzo, che hanno consentito il mantenimento per i prossimi mesi dei rapporti di lavoro dei formatori attualmente in servizio presso i centri per l'impiego, questa mattina ho incontrato le organizzazioni sindacali e la dirigenza di Arpal per condividere ed individuare nuovi scenari per il futuro professionale di questi preziosi collaboratori", fa sapere l'assessore all'Istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo evidenziando che "nel corso dell'incontro è emersa chiaramente l'impossibilità tecnica di procedere a ulteriori proroghe dei rapporti di lavoro in essere secondo le modalità finora attuate".

"Valuteremo, insieme alle organizzazioni sindacali, come individuare nuove soluzioni alternative per rendere effettivo e duraturo il rapporto di lavoro dei formatori - aggiunge l'assessore - come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, è nostra intenzione valorizzare la decennale esperienza maturata dai formatori in questi anni di servizio". "Siamo fiduciosi e convinti che con i sindacati - ha concluso l'assessore - continueremo a collaborare per condividere soluzioni che mirino alla salvaguardia occupazionale di questi lavoratori, tramite tavoli periodici e costanti che ci consentano di programmare, con anticipo rispetto alla prossima scadenza contrattuale, il futuro di queste preziose risorse".