Arrivano i “Cashback Days” a Bariblu! Buoni shopping fino al 25% del valore del tuo scontrino

Al Centro Commerciale Bariblu fare shopping è ancora più conveniente! Dal 7 giugno al 30 luglio, infatti, arrivano i “Cashback days”. Effettuando, dal lunedì al venerdì, un acquisto minimo di 20,00 € nei negozi che aderiscono all’iniziativa e recandosi al desk in galleria nelle giornate del giovedì e venerdì, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20:30, sarà possibile infatti ricevere buoni shopping fino al 25% dei propri scontrini. Pertanto, grazie all’attività, si risparmierà sia sull’acquisto già effettuato, ottenendo una parte di quanto speso, sia sui nuovi acquisti che potranno essere effettuati con i buoni shopping ricevuti. “Con questa iniziativa – spiega Luigi Berardi Direttore del centro commerciale - vogliamo dare il bentornato ai nostri clienti che ora possono fare acquisti sapendo di ricevere un rimborso fino al 25% dei loro acquisti. Per noi è importantissima la customer satisfaction ma contestualmente è un incoraggiamento agli operatori commerciali, dopo il periodo che abbiamo vissuto” Il rimborso, compreso tra un minimo di 5,00€ ed un massimo di 50,00€, si otterrà mostrando gli scontrini degli acquisti effettuati esclusivamente nei negozi aderenti all’iniziativa. Ma non finisce qui. I buoni shopping saranno spendibili fino al 22 agosto 2021. Insomma, una bella opportunità per concedersi qualcosa in più, anche in vista dell’estate e dei prossimi saldi. Scopri maggiori informazioni e l’elenco dei punti vendita aderenti su www.bariblu.com e passa a fare shopping.