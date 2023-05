Duecento imprese baresi diventano 'Attività storiche': la più antica risale al 1817

Duecento esercizi commerciali della provincia di Bari hanno ottenuto il riconoscimento di Attività storiche in base all'avviso pubblicato dalla Regione Puglia. L'iniziativa ha l'obiettivo di riconoscere quelle eccellenze di tradizione che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte e della cultura imprenditoriale del territorio.

Soddisfatta del risultato è la Confesercenti Bari che attraverso il Cat Imprendo Puglia Confesercenti Bari, ha seguito almeno metà delle attività che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Tra le tante spicca la più antica di Puglia, ovvero la Ceramiche Umberto Saldarelli di Terlizzi nata nel lontano 1817.

"Questi riconoscimenti sono una spinta per le attività a continuare a credere nel lavoro svolto in questi anni, in cui la passione ha superato le mille difficoltà. Come rappresentante di un’associazione da sempre vicina al commercio - sottolinea Raffaella Altamura presidente di Confesercenti Bari - non possiamo che essere

orgogliosi. Adesso tocca al governo della nostra Regione mettere in campo misure dedicate alle imprese che fanno e faranno parte di questo albo per promuovere concretamente azione a loro sostegno affinché continuino a raccontare la storia e la professionalità del nostro territorio".

Francesco Fiore, direttore di Cat Imprendo Puglia, spiega che nell'iniziativa sono stati coinvolti "più di 15 Comuni della provincia con incontri mirati per spiegarne gli obiettivi e" il risultato "conferma, ancora una volta, il nostro impegno nel territorio e principalmente nei confronti dei nostri associati. Un impegno completo, costante ed instancabile che ci vede presenti su tutti gli avvisi regionali, come Cat e come Confesercenti Bari, puntando, senza indugi, allo sviluppo del territorio con azioni di qualità impiegando a pieno la rete dei nostri professionisti, nel pieno interesse dei nostri associati".