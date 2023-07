Assemblea di Confindustria Bari e Bat, il presidente nazionale Bonomi: "I nostri contratti sono tutti sopra il salario minimo"

"Abbiamo un tema di salari bassi, ma nessuno chiarisce dove. Io non ci sto. Commercio servizi, cooperative e finte cooperative, sappiamo chi paga poco, mentre ci sono imprese che pagano molto e c'è il famoso cuneo fiscale". Sono queste le parole, raccolte dall'AdnKronos, del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto nel Teatro Petruzzelli durante l'Assemblea Generale Pubblica 2023 degli imprenditori di Bari e Bat.

"Tutti i contratti di Confindustria sono sopra al salario minimo - ha sottolineato Bonomi commentando i dati Ocse sui bassi salari in Italia - A me non piace la 'media del pollo', sappiamo chi paga poco in Italia e colpiamo chi paga poco".

Il presidente di Confindustria ha lanciato un attacco diretto anche nei confronti dei sindacati: "Ci sono troppi contratti, ma se poi scopriamo che i sindacati fanno i contratti in dumping allora sarebbe interessante scriverlo. Nel rinnovo del contratto dei metalmeccanici riconosceremo gli aumenti Ipca come da contratto perché noi i contratti li rispettiamo, ma è corretto che un metalmeccanico prenda lo stesso stipendio nell'industria, nell'artigianato, nelle Pmi? Secondo me sì, ma come mai abbiamo 44 contratti dei metalmeccanici registrati al Cnel con diverse retribuzioni? Mi piacerebbe sapere chi li ha firmati. Perché se scopriamo che abbiamo gli stessi sindacati che firmano i contratti in dumping sarebbe interessante scriverlo".

Bonomi ha richiamato il Governo a reazioni rapide e in anticipo sui problemi: "Il Paese non deve intervenire solo quando c'è un'emergenza", ha detto riferendosi alla crisi energetica.

Il leader dell'associazione di categoria degli imprenditori ha rivolto anche accuse nei confronti della classe politica: "Le prossime elezioni europee saranno l'ennesima occasione persa. Non cambieranno l'Europa della burocrazia, temo che parleremo dell'Europa dei cetrioli. Purtroppo le campagne elettorali vengono semplificate su messaggi facilmente spendibili, sarà l'ennesima occasione persa".