Assooro Federpreziosi Confcommercio Bari Bat promuove il gioiello per Natale l’emozione di un natale prezioso

Dare nuova luce alla tradizione ed alla cultura del Gioiello, è lo scopo della campagna organizzata da AssoOro Federpreziosi-Confcommercio Bari BAT, che mira a celebrare il concetto di tramandare queste opere d'arte tra generazioni. I gioielli sono pensati per resistere al passare del tempo, diventando testimonianze di storie familiari e legami speciali. Ogni gioiello non è solo un ornamento, ma un'eredità di bellezza e significato. Ogni gioiello racchiude un'emozione unica, una storia che si sviluppa attraverso il tempo. La campagna di comunicazione, celebra il gioiello come un veicolo per esprimere amore, gioia e momenti preziosi. Natale vuol dire emozione, così come gioiello vuol dire emozione. Gioiello: elaborazione artistica o artigianale di materiali preziosi che un numero sempre più rilevante di persone, quasi 2 su 10, desidera regalare, stando alle proiezioni dell’Osservatorio dell’organizzazione nazionale di categoria Federpreziosi Confcommercio. Questo nonostante il caro prezzi che sta rivoluzionando le abitudini degli italiani, che a breve saranno alle prese con i doni di Natale modificando la classifica dei prodotti più regalati durante le feste. “Valore estetico” e “valore intrinseco”: sono le due facce della stessa medaglia. Si acquista un gioiello per il piacere effimero di adornarsi di un oggetto bello, che sappia esprimere la personalità di chi lo indossa, e per la sua preziosità. Da ultimo ma non come ultimo, esiste il “valore affettivo” di quei gioielli che si tramandano e costituiscono parte integrante della storia familiare. “Non possiamo dimenticare - affermano all’unisono gli operatori di Assooro - l’associazione di Confcommercio che riunisce gli operatori orafi e gioiellieri di Bari e provincia, che il Natale è la festa per eccellenza in grado di esaltare i legami di affetto e amore tra noi e i nostri cari”. Non c’è occasione più adeguata ad esprimere questi valori attraverso un gioiello o un accessorio di qualità che simboleggi un ricordo, un ringraziamento o un segno importante di condivisione. Da qui l’idea di focalizzare l’attenzione su una campagna di comunicazione da diffondere attraverso i canali social e le vetrine degli oltre 200 gioiellieri della provincia, creando un’identità unica che consenta al pubblico di riconoscere e apprezzare la loro competenza e professionalità. Rossella Aquilino, presidente di AssoOro Confcommercio: “Poco importa che il nostro regalo sia grande o piccolo se ad esso vengono accompagnati sentimenti sinceri, come amore e amicizia, in grado di riportarci alla mente un ricordo felice ogni volta che lo si guarda, lo si tocca, lo si indossa. Allora iniziamo a restituire ai regali un valore simbolico ed emotivo, affidando loro il compito di trasmettere i nostri sentimenti! E finalmente, consegnando i nostri doni, potremo trascorrere il Natale con la stessa emozione sincera di quando eravamo bambini”. “Il gioielliere - prosegue Aquilino - per sua natura tende a narrare il gioiello raccontandone la storia intesa come cultura, manifattura, descrizione dei materiali di cui è fatto, accuratezza di ogni dettaglio e incessante ricerca creativa; il tutto con quella passione che è propria della sua capacità di relazionarsi con il cliente." Stando ai dati diffusi recentemente da Federpreziosi Confcommercio nazionale, la presentazione dell’oggetto prezioso da parte del gioielliere, vale a dire il «racconto» del gioiello, influisce sulla scelta di acquisto nell’87,1% dei casi. Tutti i gioiellieri «raccontano» e spiegano i gioielli ai clienti: il 61,3% lo fa abbastanza spesso e afferma che dipende dal gioiello; il 27,4% lo fa sempre e per qualsiasi gioiello. A determinare la scelta di un gioiello solitamente sono il livello qualitativo del prodotto e le emozioni trasmesse. Per quanto riguarda i giovanissimi, invece, la scelta viene influenzata dal rapporto qualità/prezzo e dal brand del gioiello. Si tratta di un progetto teso a dare risalto alla gioielleria made in italy, fiduciosi nella capacità di rinnovamento, di riposizionamento e di valorizzazione di quello splendido patrimonio di qualità e di unicità creativa del gioiello italiano che l’ha sempre contraddistinto e reso famoso nel mondo.