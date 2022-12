Apre la nuova sede Atos a Bari: operativi gli uffici in via Mazzitelli

Atos sbarca ufficialmente a Bari. Come annunciato nei mesi scorsi, la multinazionale ha da oggi aperto la sua nuova sede, la quinta in Italia, in via Mazzitelli 258, al quartiere Poggiofranco.

I nuovi uffici ospitano da oggi le oltre 100 persone già assunte da Atos nei primi otto mesi di attività. Prevista a inizio 2023 l’inaugurazione ufficiale della sede alla presenza delle autorità locali e dei vertici aziendali.