Passaggio Auchan Modugno a Despar, rischio esubero per 61 lavoratori: "Sconcertante mancanza di chiarezza"

Con il passaggio del centro commerciale Auchan di Modugno a Despar sarebbero "a rischio 61 posti di lavoro per esuberi, con il mantenimento di sole 76 unità sui 137 dipendenti" del punto vendita.

L'allarme è della segretaria regionale Flcams Cgil Puglia, Barbara Neglia e del segretario provinciale Filcams Cgil Bari, Antonio Miccoli che chiedono chiarimenti per il passaggio da Margherita Distribuzione a Maiora Srl con insegna commerciale Despar. In una nota la Filcams Cgil "esprime il proprio disaccordo rispetto alla mancata tutela della platea totale dei lavoratori e delle lavoratrici. Sconcerta la mancanza totale di garanzie per la ricollocazione del personale eccedente. Ma ancora più grave la mancata condivisione dei criteri con cui l'azienda avrebbe individuato il personale. Parliamo di uomini e donne con famiglie, che non avranno più un’occupazione in un periodo di crisi economica e sanitaria senza precedenti. La segretaria Neglia, esprime, poi, forti perplessità sull'utilizzo, considerato eccessivo, degli ammortizzatori sociali con causale Covid 19. Tale pratica non concorrerebbe, infatti, a creare garanzie occupazionali future per i lavoratori e le lavoratrici".

Miccoli invece ricorda che "Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno abbandonato il tavolo, ipotizzando le condizioni per quello che sarà un accordo separato, e le ragioni verranno diffuse durante l'assemblea che si terrà il prossimo 4 settembre a tutti i lavoratori. In tale occasione si deciderà con le lavoratrici e i lavoratori le azioni necessarie mettere in campo per garantire il mantenimento del posto di lavoro di tutti i lavoratori e le lavoratrici del punto vendita di Modugno".