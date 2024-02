L'esperienza di Audioboost dalla Puglia a Los Angeles: la startup incontra investitori al Global StartUp Program

In una location esclusiva, nel cuore di Downtown Los Angeles, il 22 febbraio 2024, presso l’acceleratore Plug & Play in Los Angeles, Audioboost ha avuto l’opportunità di raccontare il suo progetto e l’innovativo Speakup-Article™: il primo “system integrator” software focalizzato sull’Audio e pensato per editori digitali. E' stata portata, all’attenzione di un pubblico di investor, business angels nonché altri acceleratori guidati da Italiani, l’esperienza acquisita sul campo in Italia nonché la roadmap 2024-2025. Si è trattato di un incontro istituzionale fortemente voluto da ICE e dal team internazionale che organizza e cura il Global Startup Program negli USA: un’ occasione di networking ma anche di confronto sugli importanti risultati raggiunti nel solo Paese italiano, grazie alla partnership con oltre 50 editori Premium.

“Il Global Startup Program è stata per noi una grande opportunità di esplorazione e conoscenza di un mercato enorme e competitivo come quello americano – ha affermato Cristina Pianura che per due mesi si è trasferita a Los Angeles per seguire il programma di accelerazione – Entrare in contatto con una mentalità e logiche di investimento decisamente diverse da quelle messe in atto per approccio e tempistiche, da quelle in uso in Italia, ci proietta verso un nuovo modo di sviluppare la nostra azienda e ci apre a nuovi mercati, ci consente un confronto sul campo e tutto questo non può che portare benefici in generale per le nostre ambizioni di miglioramento del prodotto, in particolare per i nostri obiettivi di raccolta capitali avendo aperto un pre-seed da concludere nel minor tempo possibile.

L’esperienza sul campo in territorio USA ha consentito di avviare una ricerca di mercato e alcuni progetti beta-tester per la raccolta di feedback e informazioni preziose circa l’espansione dell’offerta commerciale di prodotto e advertising in un mercato del digital podcasting in forte espansione.