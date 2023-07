Salgono i prezzi degli affitti a Bari, +9,5% negli ultimi 3 mesi

I prezzi degli affitti a Bari sono aumentati del 9,5% negli ultimi 3 mesi. È quanto sostiene l'ultimo report pubblicato da 'Idealista', portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia: secondo i numeri riportati nell'indagine, i canoni di locazione, in Italia, hanno registrato un incremento del 10,1% nel secondo trimestre, a una media di 13,4 euro/m2 mensili. Considerando la variazione annuale, i prezzi sono aumentati dell'11,6% negli ultimi dodici mesi.

Nell'ambito dei capoluoghi di regione, in particolare, si registra l'impennata dei prezzi a Bari. La città pugliese segna un dato ben più alto dei grandi mercati nazionali, rappresentati da Roma (2,9%), Napoli (2,5%), e Milano (1,5%) che registrano un incremento meno incisivo.

"Nell'ultimo periodo, con l'aumento dei tassi ipotecari l'affitto è divenuto l'unica strada percorribile per le famiglie che hanno perso potere d'acquisto per accedere alla casa di proprietà in un contesto di inflazione elevata - sottolinea il responsabile dell'Ufficio Studi di idealista, Vincenzo De Tommaso, nelle parole riportate dall'agenzia 'Dire' - Questo ha aggravato la situazione di tensione su un mercato che già presentava un'offerta insufficiente a soddisfare i bisogni la domanda di locazione degli italiani, producendo la fiammata dei prezzi nel corso dei mesi primaverili. In questo quadro è improbabile che la pressione al rialzo sugli affitti si riduca presto".