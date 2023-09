Aeroporti di Puglia, Unicredit partner per il piano di sviluppo

Unicredit sarà il partner di Aeroporti di Puglia per il piano di sviluppo della società pugliese che gestisce gli scali regionali. Dopo una procedura con evidenza pubblica, UniCredit è stato scelto come 'Arranger' per la strutturazione di una operazione di finanziamento a lungo termine da collocare presso il mercato obbligazionario (Debt Capital Market - DCM).

L'operazione - spiega in una nota AdP - di importo indicativo fino a 65 milioni di euro su un Piano degli investimenti di 153 milioni di euro, sarà destinata ad investitori istituzionali di riconosciuto standing (sia italiani che internazionali).

"I cittadini possono essere fieri di essere azionisti di una società come Aeroporti di Puglia che in questi anni ha raggiunto traguardi straordinari sul piano della crescita del traffico e delle dotazioni infrastrutturali e che oggi conquista un altro importante risultato sul piano della credibilità sui mercati finanziari internazionali", commenta il governatore Michele Emiliano.

"L'incarico a UniCredit è motivo di viva soddisfazione per la nostra società - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - è, ancor di più, il riconoscimento della credibilità, affidabilità e valore reputazionale di Aeroporti di Puglia che è considerata meritevole dell'attenzione dei mercati finanziari. Con questa operazione di corporate finance, si creeranno le premesse per realizzare gli interventi definiti nel nostro Piano strategico". "Siamo particolarmente soddisfatti per esserci aggiudicati il ruolo di Arranger nell'ambito dell'operazione di finanziamento in favore di Aeroporti di Puglia", ha spiegato Ferdinando Natali, Regional Manager per il Sud di UniCredit.

"Si tratta di un’operazione importante per il consolidamento della connettività aerea della Puglia, oggi più che mai al centro dello sviluppo economico della nostra regione, ha dichiarato Alessandro Delli Noci, Assessore regionale allo Sviluppo economico e alla competività. Il ruolo della politica e in particolare dell’assessorato che guido è proprio quello di creare quell’humus che consente lo sviluppo di servizi finanziari di alto livello nelle nostre società".

Per Gianna Elisa Berlingerio, Direttore Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia "la positiva conclusione di questo processo di selezione attivato da Aeroporti di Puglia rappresenta un ulteriore esempio di come il territorio pugliese si è strutturato nel corso degli ultimi anni per l'uso e la valorizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria che accelerano lo sviluppo. La Regione mette a disposizione delle imprese strumenti di garanzia, bond e ora capitalizzazione e Adp oggi sperimenta un sistema innovativo di sostegno al piano strategico. Un modo per crescere insieme con efficaci partnership fra pubblico e privato".