L'azienda friulana Tecnosider cerca personale, il 23 novembre a Bari una giornata di selezione dei candidati

Il prossimo 23 novembre si terrà a Bari l’evento Recruiting Day per Officine Tecnosider srl, azienda specializzata nella produzione di lamiere nell’ambito di grandi opere di costruzione, recipienti a pressione, infrastrutture, automotive e settore navale. Il Recruiting Day è previsto per giovedì 23 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30 presso il Centro per l’impiego di Bari 2, via delle Magnolie, 6, a Modugno, nella Zona Industriale di Bari.

La giornata, alla quale parteciperanno i rappresentanti dell’azienda friulana, sarà dedicata alla selezione dei candidati interessati alle seguenti offerte di lavoro per la sede di San Giorgio di Nogaro: addetto carroponte, manutentore elettrico, addetto ossitaglio, addetto spianatrice, addetto cesoia.

Durante l’evento verrà selezionata una rosa di candidati i quali, nel mese di Dicembre 2023, parteciperanno ad una settimana di formazione della durata di 40 ore. Al termine dell’Academy saranno rilasciati gli attestati dei corsi accreditati utili nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni.

Ai primi candidati selezionati sarà proposto, previo trasferimento in Friuli-Venezia Giulia, un contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi (inizio contratto gennaio 2024) con possibile proroga di ulteriori 3 mesi (in caso di esito positivo dell’addestramento sempre con contratto in somministrazione). Per i primi 6 mesi l’azienda Officine Tecnosider metterà a disposizione dei candidati fuorisede un appartamento (utenze incluse).

Dopo il superamento dei 6 mesi, con esito positivo, verrà offerto un contratto a tempo indeterminato presso la sede dell’azienda di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di lavoro, sui benefit, sulla procedura di selezione, sulle tempistiche di assunzione, sul programma e luogo di svolgimento dell’Academy è possibile contattare il Centro per l’impiego di Bari 2 all’indirizzo email ido.bari2@arpal.regione.puglia.it oppure telefonicamente al numero 080/5407656.