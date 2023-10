La Master di Conversano acquisisce l'azienda Windar di Dubai: "Strategia di sviluppo avviata in Medio Oriente"

Continua il rafforzamento internazionale di Master, gruppo pugliese leader nel mercato globale di accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio. Dopo l’apertura nel 2022 di un hub in Costa d’Avorio, adesso l’azienda guidata dal Ceo Michele Loperfido punta a consolidare la sua presenza nel mercato del Medio Oriente.

Nell’ambito del piano di espansione del gruppo nei mercati strategici, Master comunica l’acquisizione dell’azienda Windar Ltd, partner storico e distributore ufficiale dell’azienda di Conversano nell’area del Golfo, rafforzando la sua presenza con un nuovo magazzino e una strutturata organizzazione commerciale per offrire un servizio più rapido ed efficiente alla clientela dell’area.

Windar, con sede a Dubai, dal 2007 opera nell’area come fornitore di accessori per finestre in alluminio e dal 2012 è distributore ufficiale del Gruppo Master nell’area del Medio Oriente, servendo oltre 700 clienti e impiegando circa 12 dipendenti. Attraverso l’acquisizione della società partner Windar, il Gruppo Master, che nel 2022 ha registrato una crescita del +20% sul fatturato dell’anno precedente, prevede un ulteriore incremento di +30% delle quote di mercato in questa area strategica per il biennio 2024-2025.

"Per Windar, l'ingresso nel Gruppo Master rappresenta un traguardo di cui siamo orgogliosi e il naturale sviluppo di un rapporto di collaborazione consolidato da diversi anni. L'operazione permetterà al Gruppo di rafforzare la sua presenza nella nostra area e continuare a contribuire in modo significativo alla crescita economica e al progresso sostenibile della nostra regione in un momento per noi importante - commenta Ayman Adeeb, fondatore e General Manager di Windar, già Gulf Sales Area Manager del Gruppo Master - Siamo infatti fortemente impegnati a supportare i nostri partner nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi di sviluppo Vision 2030 che diversi paesi dell'area Gcc promuovono con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nell'area, diversificare l'economia e ridurre la dipendenza dal petrolio.

"Questa acquisizione ci consentirà di cogliere al meglio le tante opportunità che ci offre il mercato mediorientale - spiega Celeste Vitte, neo amministratore delegato di Windar – investendo con fiducia sulle risorse umane e commerciali di un territorio ricco di competenze e in continua crescita".

L’operazione è stata condotta direttamente dal Gruppo nella figura di Stefano Cafagna, Cfo di Master, coadiuvato da Brera Tax per la parte contabile, e dall’avvocato Roula Maalouf per la parte legale.

"L’operazione di acquisizione di Windar è pienamente coerente con la strategia di sviluppo che l’azienda ha avviato da tempo in Medio Oriente - commenta Stefano Cafagna, Cfo di Master - Tale operazione consentirà all’azienda di dare maggiore impulso agli investimenti nell’area e incrementare il livello di servizio in favore dei nostri clienti di tutta l’area del Golfo Persico".

Il Gruppo Master, con base a Conversano dove l’azienda progetta e realizza in house il 94% della propria produzione e impiega circa 320 dipendenti, nel biennio 2022-2023 è stata tra la prima tra i player internazionali del settore a certificarsi Great Place To Work, un importante traguardo per l’azienda che certifica l’impegno per costruire un ambiente dove il benessere dei propri collaboratori è al centro della strategia aziendale. Master, inoltre, continua i propri investimenti in innovazione: in questo ambito, in linea con le attuali esigenze di mercato, ha presentato nel 2023 'Apro', il suo Windows Automation System, il Sistema di Automazione finestra che permette di gestire da remoto l’apertura di finestre e porte di un edificio, rendendo automatiche e intelligenti le aperture, consentendo la ventilazione naturale degli ambienti e assicurando il massimo comfort abitativo, con elevati standard di sicurezza.