I cantieri della Transizione, Legambiente premia l'azienda 'Veronico' di Modugno: "Segue la strada dell'economia circolare"

"In Italia l’economia circolare sta trovando un terreno sempre più fertile. Il Consorzio Nazionale Olii Minerali Usati (Conou) rappresenta un esempio emblematico: è merito suo se l’Italia è al primo posto in Europa nella gestione sostenibile degli oli minerali usati, garantendo che questo rifiuto pericoloso non venga disperso nell’ambiente e che si completi la circolarità della filiera". Sono queste la parole del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, che oggi ha visitato gli spazi dell'azienda 'Nicola Veronico' srl a Modugno.

L'azienda Pugliese è stata premiata dal Conou per il suo impianto di recupero degli olii esausti, messo a punto secondo le moderne teorie della trasnsizione ecologica. L'iniziativa rientra nel programma di Legambiente 'I cantieri della Transizione' che tocca in Puglia la sua settima tappa.

"È in questa direzione che bisogna procedere sull’economia circolare in Italia - ha detto Ciafani - superando norme farraginose, autorizzazioni lente, controlli pubblici a macchia di leopardo, progetti calati dall’alto. Per completare l’opera e archiviare la stagione dello smaltimento finale, servono mille nuovi impianti di economia circolare e progetti innovativi che vadano nella giusta direzione, come quelli che stiamo appunto raccontando e visitando con la nostra campagna nazionale sui cantieri della transizione ecologica. È ora di rivendicare la nostra leadership sull’economia circolare in Europa, per rafforzare ulteriormente il Green Deal, per procedere con la decarbonizzazione del vecchio Continente entro il 2050".