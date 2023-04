Inflazione, investimenti e risparmio: a Bari un convegno sul 'benessere sostenibile'

L’inflazione minaccia i risparmi accumulati nei conti correnti e la politica aggressiva di rialzo dei tassi attuata dalle banche centrali colpisce i mercati, gli investimenti, e di conseguenza la capacità di spesa delle famiglie che sono sempre più strette tra caro-mutui e bollette alle stelle. Ma il 2023 ha visto segnali incoraggianti sotto il profilo del risparmio, anche nel Mezzogiorno.

Di questo e altro si è parlato al convegno organizzato da Banca Generali Private e in particolare dal manager dell’area sud Corrado Liguori sul tema del benessere psicofisico e al contempo economico e finanziario. Un argomento d’attualità per le famiglie vista la fase complessa ma anche ricca di opportunità che sta attraversando l’economia italiana ed europea. Enzo Ruini di Banca Generali si è concentrato sulla correlazione tra Pil e benessere, Rodolfo Fracassi di Mainstreet Partners ha analizzato alcune componenti del benessere finanziario mentre Francesco Greco, dell’Università di Vienna e fondatore del Centro Salute Uomo, ha illustrato le nuove frontiere del benessere tra corpo e mente.

Queste riflessioni si inseriscono in un contesto regionale in chiaro-scuro. Dai dati di Banca d’Italia di fine 2022, la liquidità ferma sui conti correnti è leggermente diminuita, attestandosi in Puglia intorno ai 49 miliardi per famiglie e imprese e in Italia a circa 1.700 miliardi rispetto ai 1.800 dello scorso settembre. Le spese per energia e beni di consumo hanno certamente influito su questa diminuzione, così come la necessità di accedere ai risparmi per far fronte alle pressioni inflattive.

“Con prezzi al consumo medi superiori all’8% nel 2022 e picchi dell’11,6% a dicembre, lo scenario per il risparmio è drasticamente cambiato rispetto allo scorso anno”, spiega Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private per l’area Sud che rappresenta un punto di riferimento nella consulenza per gli investimenti e gestione del risparmio.

La Bce ha alzato il costo del denaro di 350 punti base da luglio dello scorso anno ad oggi, per cercare di frenare un’inflazione a livelli storicamente molto elevati. La restrizione monetaria ha colpito sia i mercati azionari, che i mercati obbligazionari, che nel corso del 2022 hanno registrato perdite a doppia cifra.

“I clienti ci chiedono in primis protezione dalla perdita di potere d’acquisto, che con l’inflazione a questi livelli diventa una sfida non semplice da affrontare con cautela e professionalità, fissando gli obiettivi nel lungo periodo per uscire dalla trappola della liquidità”, aggiunge Liguori.



Se da un lato il parcheggio nel conto non rappresenta più un rifugio dai rischi, lo stesso si può dire su determinati investimenti che potrebbero tornare ad evidenziare criticità dal rialzo degli interessi; è il caso dei mutui che hanno visto risalire il costo delle rate sui tassi variabili e del mercato immobiliare che sta frenando nel numero di transazioni, mentre la curva dei prezzi mostra ancora una tenuta iniziale, come tipicamente avviene nel ciclo economico del mattone salvo poi cadere più celermente di fronte all’evidenza di inconsistenza della domanda.

“Il 2023 è partito con segnali più incoraggianti sul fronte del risparmio. Le borse hanno un po’ recuperato a gennaio sulle aspettative di diminuzione dell’inflazione e l’economia mostra segnali positivi di resilienza”. Prosegue il manager: “Del resto la storia insegna che nel lungo periodo i mercati hanno sempre saputo recuperare e superare anche gli scogli dell’inflazione”.

Se guardiamo infatti indietro agli ultimi 10 anni il Btp ha guadagnato il 44% (dati tra il gennaio 2013 e fine 2022) e l’indice della Borsa italiana il 111%, ma con forti oscillazioni nelle fasi intermedie. Per questo il consiglio che emerge è prudenza nel parcheggio della liquidità per la perdita di valore dall’erosione dei prezzi, così come dalle manovre fai da te per inseguire la chimera dei mercati, difficili senza le adeguate competenze e la bussola di un professionista.

“Molti sembrano aver colto il messaggio. Dal nostro fronte emerge infatti una grande richiesta di consulenza da parte delle famiglie che comprendono i vantaggi di esperti nel risparmio e negli investimenti al proprio fianco per superare non solo le sfide di breve termine, ma la partita più importante di lungo periodo per la protezione del proprio patrimonio”, conclude Liguori.