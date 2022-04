Banca Popolare di Bari, il ministro Franco: "Ritorno alla vendita della partecipazione statale dopo risanamento"

Il caso della Banca Popolare di Bari torna a essere discusso in Parlamento. In particolare è il ministro dell'Economia, Daniele Franco, a intervenire sul tema della partecipazione dello Stato nel settore bancario durante l'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Franco ha ricordato come fosse "assolutamente importante" che la Banca popolare di Bari, ora partecipata da Mcc, "prosegua la sua azione di contenimento dei costi e recupero della capacità di effettuare impieghi su scala più ampia".

Poi uno sguardo al futuro: "Superata questa fase - ha aggiunto - si potrà considerare il ritorno alla vendita della partecipazione statale che però presuppone il superamento delle difficoltà attuali"

Per il ministro Franco l’aggregazione della popolare con Mcc "può fornire un contributo importante allo sviluppo delle regioni meridionali, dove c'è carenza di banche rilevanti".