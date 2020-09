Il futuro della Banca Popolare di Bari, presentate tre liste per la composizione del board d'amministrazione

Sarebbero tre le liste di candidati per il nuovo consiglio della Banca Popolare di Bari giunte ai commissari dell'istituto di credito. Lo apprende l'Adn Kronos. Oltre a quella di Mediocredito centrale, ormai azionista di controllo dell'istituto con il 97%, vi sono due liste alternative da cinque nomi ciascuna, presentate da due soci, tra cui l'avvocato e già consigliere comunale di Bari Giuseppe Carrieri, esponente di Forza Italia, presidente di un'associazione di azionisti.

Nella lista di Mcc, composta da 7 nomi, vi sarebbe la candidatura di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, alla presidenza della banca destinata ad avere un ruolo centrale, insieme a Mediocredito, nel Mezzogiorno. Nell'elenco, a parte Giampiero Bergami, il dg che dovrebbe assumere il ruolo di amministratore delegato, ci sarebbero anche Elena De Gennaro, al momento cfo di Mcc e Cinzia Capano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest'ultima, già deputata Pd e assessore del Comune di Bari in una giunta Emiliano, sarebbe la candidata indicata in vista dell'ingresso della Regione nel capitale della banca: Michele Emiliano, rieletto governatore da pochi giorni, aveva annunciato un investimento da 60 milioni per avere delle quote della Pop Bari. Cifra che gli consentirebbe di assicurarsi una partecipazione pari al 3-4% della banca. I nomi saranno resi ufficiali dai commissari lunedì mattina.