Offerta transattiva Banca Popolare di Bari: c'è il sì' del 63% dei soci, raggiunte soglie di adesione

Sono state raggiunte le soglie di adesione con una quota prossima al 63% dei soci destinatari e realizzata l'efficacia degli accordi transattivi. A renderlo noto, secondo quanto riporta l'Adn Kronos, è la Banca Popolare di Bari che fa riferimento all'offerta transattiva riservata ai soci che hanno partecipato agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015 e che presentano i requisiti necessari

L'efficacia dell'offerta transattiva e dei singoli accordi transattivi stipulati con i Soci aderenti era condizionata, fra l'altro, al raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari al 50% dei Soci destinatari, portatori di un numero di azioni ordinarie della Banca pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni complessivamente detenute dai destinatari della proposta (la "Condizione Sospensiva"). A seguito delle verifiche effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto negli Accordi Transattivi, ha aderito circa il 63% dei Soci destinatari, portatori di un numero di azioni ordinarie della Banca pari a circa il 61% del controvalore in euro delle azioni complessivamente detenute dai destinatari della proposta: la Condizione Sospensiva si è quindi verificata.