Flash Mob a Roma degli azionisti di Banca Popolare di Bari: "Risarcire i risparmiatori. Serve un nuovo management"

Flash mob, questa mattina, a Roma, di AssoAzionistiBpB e Comitato Indipendente per sostenere l'emendamento al bilancio 2022 presentato dai senatori Dario Damiani (FI) e Barbara Lezzi (Gruppo Misto) e in discussione in queste ore Palazzo Madama.

La delegazione di soci ha manifestato sotto gli Uffici della Commissione Bilancio del Senato incontrando Damiani e altri parlamentari ex 5stelle che hanno confermato l'impegno dei parlamentari a sostenere l'iniziativa legislativa confezionata dalle associazioni dei soci e divenuta emendamento,"con l'auspicio - spiegano le associazioni - che anche gli altri parlamentari pugliesi possano aderire convintamente. Le associazioni hanno anche "rappresentato le forti preoccupazioni per l'instabiilità della governance di BpB, dopo le plurime dimissioni di sindaci e dirigenti della Banca" in ultima quella dell'ad Bergami, ufficializzata ieri.

Gli azionisti auspicano che la nomina del nuovo amministratore delegato "risponda a criteri meritocratici e rispettosi dei 70mila soci della banca, evitando l'individuazione di soggetti (interni alla banca) che giá hanno dato prova - aggiungono - di pessime perfomance gestionali. La Popolare di Bari e i suoi soci non meritano di essere ancora maltrattati e pretendono manager apicali di comprovata esperienza e capacitá che possano rilanciare BpB e ristorare i risparmiatori".