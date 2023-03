Imparare a gestire i risparmi, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa alla Settimana Europea dell'Educazione finanziaria

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata con la lezione digitale “Gestione del risparmio, investimenti e pagamenti digitali” ha inaugurato, questa mattina, l’edizione 2023 della Emw - Settimana Europea dell’Educazione Finanziaria - l'iniziativa annuale promossa dalla Federazione Bancaria Europea (Ebf) e organizzata in Italia da FEduF (Abi). La manifestazione, contestualmente alla Global Money Week dell'Ocse, coinvolge i giovani di oltre 35 paesi europei per sensibilizzarli sui temi centrali della cittadinanza economica, grazie a percorsi didattici con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura finanziaria.

La Bppb e FEduF hanno messo in campo i propri esperti i quali, attraverso l’approfondimento di tematiche sugli investimenti, sull’utilizzo degli strumenti di pagamento digitali (carte, app e portafogli elettronici) e sui processi di dematerializzazione della moneta, hanno vestito i panni di coach per l’allenamento della “nazionale” italiana di educazione finanziaria, preparando alla sfida italiana dell’European Money Quiz i 140 studenti del Liceo Scientifico Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura (Ba), del IISS “Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina (Le) e dell’Irfp - Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale di Pietramontecorvino (Fg).

La competizione on line, che il prossimo 24 marzo concluderà l’European Money Week, selezionerà attraverso la Piattaforma Kahoot! i giovani che si metteranno alla prova, per individuare il team che rappresenterà l’Italia alla Finale Europea in programma nel mese di maggio.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità di vestire i panni di 'allenatori', per formare e preparare questi ragazzi ad affrontare la sfida economica, trasferendo nozioni e conoscenze, ma soprattutto per trasmettere competenze e per accrescere in loro la consapevolezza di adottare comportamenti corretti e responsabili, quando si approcciano all’utilizzo del denaro – dichiara il presidente Bppb Leonardo Patroni Griffi. - La partecipazione dei numerosi studenti all’evento odierno, conferma quanto sia importante e necessario l'impegno della Bppb, in sinergia con FEduF, per favorire il processo di alfabetizzazione finanziaria e per promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica.”

“Il successo della scorsa edizione, che ha visto il team italiano classificarsi al secondo posto su oltre 50.000 studenti alla finale dello European Money Quiz - commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – è frutto del lavoro e della disponibilità degli insegnanti e della competenza e determinazione degli studenti e del supporto delle banche che hanno contribuito alla loro preparazione. È un risultato che testimonia come l’istruzione e la formazione non si debbano limitare a impartire conoscenze, ma debbano trasmettere curiosità, competenze e i valori fondamentali per indurre comportamenti corretti e responsabili, prerogative del nostro modello divulgativo per l’educazione finanziaria.”