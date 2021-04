Banca Popolare Pugliese, verso l'assemblea dei soci per la determinazione prezzo delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, ai sensi dall’art.6 dello Statuto, è chiamato a proporre all’Assemblea ordinaria dei Soci - fissata, in

prima convocazione il 27 maggio 2021 alle ore 16:00 e in seconda convocazione il 28 maggio 2021 alle ore 10:00, presso la Sede Legale in via Provinciale per Matino n. 5 a Parabita - il prezzo di emissione e rimborso delle azioni.

Sulla base della medesima metodologia di calcolo utilizzata in passato e formalizzata in apposita Policy, che sarà resa disponibile unitamente alla documentazione degli argomenti all’ordine del giorno, la proposta che il Consiglio avanzerà all’Assemblea non prevede l’applicazione di alcun sovrapprezzo e pertanto il valore di emissione e rimborso delle azioni sarà pari al valore nominale di euro 3,00. Non è prevista l’applicazione di alcuna tassa di ammissione per i nuovi soci.

Resta valida la delibera a suo tempo adottata dal Consiglio di Amministrazione di sospendere l’emissione di nuove azioni, in presenza di azioni disponibili sul mercato Hi-MTF.