Banca Popolare Pugliese, accordo con Equita per sostenere liquidità azioni su mercato Hi-Mtf

Venerdì scorso la Banca Popolare Pugliese ed Equita Sim hanno sottoscritto un contratto con cui la Banca ha conferito, in via esclusiva, ad Equita un incarico per lo svolgimento di un'attività volta a sostenere la liquidità delle azioni di propria emissione trattate sul segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il contratto, si legge in una nota di Bpp "è finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Hi-Mtf ed è ispirato ai principi contenuti nella Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318, ma non costituisce un contratto di sostegno della liquidità ai sensi della menzionata Prassi. L'attività di sostegno della liquidità oggetto dell'incarico avrà luogo mediante l'acquisto di Azioni sul Mercato Hi-Mtf da parte di Equita, utilizzando risorse messe a disposizione dalla Banca sulla base dell'autorizzazione a tal fine rilasciata da Banca d'Italia. I risultati economici derivanti da tale attività ricadranno esclusivamente sulla Banca. Equita opererà in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da BPP o da altri soggetti" conclude la Banca.