Aiuti economici a fondo perduto per ristrutturare trulli e case rurali, al via il bando della Regione Puglia

Aiuti economici, a fondo perduto, per la manutenzione straordinaria, il restauro la ristrutturazione di trulli, lamie, casedde e pagliare. La Regione ha pubblicato un bando per finanziare la riqualificazione ed il recupero delle architetture minori (realizzate in pietra o in tufo) presenti nelle aree rurali pugliesi. Per accedere ai fondi previsti nell'avviso pubblico, i proprietari dei manufatti edilizi dovranno programmare lavori di restauro e risanamento conservativo per un valore economico compreso fra i 20mila ed i 60mila euro. La Regione contribuirà alla spesa sostenuta dai privati, fornendo il 50%, dell'importo previsto e regolarmente approvato, a fondo perduto.

Possono accedere al bando i proprietari privati dei manufatti che ricadono in una zona agricola. La domanda di sostegno, completa della documentazione e delle dichiarazioni indicate nell'avviso regionale, deve essere rilasciata entro la mezzanotte del prossimo 9 novembre 2022.

“Su questo bando abbiamo investito 15 milioni di euro, rinvenienti dalle risorse aggiuntive attribuite al Programma di Sviluppo Rurale Pugliese per il biennio 2021/2022 – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – per il restauro e la ristrutturazione di manufatti che identificano la nostra regione nel mondo e che, nella loro unicità e semplicità, sono il segno di una ruralità che travalica i secoli”.

Le fasi operative del bando partiranno dalle 12 del prossimo 12 settembre 2022, sul sito web Sian, il portale telematico dedicato all'erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.