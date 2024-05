Servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, la regione stanzia 72 milioni di euro: "Sostegni economici alle famiglie"

La Giunta regionale ha stanziato 72 milioni di euro per le famiglie con Isee fino a 75 mila euro, con bambini tra zero e tre anni, per l’accesso ai servizi educativi come gli asili nido per l’anno scolastico 2024/25.

L'avviso pubblico avrà l’obiettivo di sostenere le famiglie con piccoli da zero a tre anni per l’accesso e la frequenza di un sistema educativo di qualità accreditato. Il provvedimento, inoltre, punta a garantire e incentivare la qualificazione del programma di offerta dei servizi per la prima infanzia, contrastare le povertà educative, offrire pari opportunità di educazione ed istruzione a bambine e bambini, con particolare riguardo a quelli in condizione di vulnerabilità economica, assicurare servizi educativi adeguati per il miglioramento dell’occupabilità e per il sostegno all’occupazione, con particolare riferimento a quella femminile.

Il bando, si legge in una nota della Regione Puglia ha lo scopo anche di "creare fiducia nel sistema di offerta per minori convenzionato con la pubblica amministrazione, anche in ottica di incremento demografico". Tra le priorità, c'è l’abbattimento della compartecipazione economica delle famiglie al costo dei servizi.