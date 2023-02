Un contributo economico per l'acquisto di pc, tablet e smartphone: il bando Uniba dedicato ai neo iscritti

Un contributo economico per l?acquisto di pc, tablet e smartphone, riservato alle nuove matricole iscritte nell'anno accademico 2022-2023. L'Università di Bari ha emanato un bando per l'assegnazione di un sostegno finanziario finalizzato all?acquisto di dispositivi informatici.

La copertura finanziaria disposta dall'Uniba per l'intervento è di 20mila euro. La domanda di contributo potrà essere presentata, entro il prossimo 8 marzo, da tutti gli studenti che risultino essere regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale o a ciclo unico. I candidati devono essere in possesso di un Isee, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non superiore a 24.335,11 euro. Per gli studenti italiani o stranieri con redditi all?estero è necessario il possesso dell?Isee parificato.

Lo studente può accedere alternativamente ad uno dei seguenti contributi: 150 euro per l'acquisto di pc e notebook, 100 euro per l'acquisto di tablet, 50 euro per l'acquisto di smartphone e periferiche di input/output.

L?iniziativa è stata promossa per favorire il potenziamento delle competenze digitali e un uso consapevole delle tecnologie. La domanda di partecipazione e i documenti richiesti devono essere inviati in via telematica entro mercoledì 8 marzo 2023.