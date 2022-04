Un nuovo punto vendita Lidl a Bari, apre lo store in via Napoli: 1300 metri quadri di superficie e 26 assunzioni

Apre a Bari un nuovo punto vendita Lidl, in via Napoli angolo via di Maratona. Lo store, il secondo in città della catena di supermercati, è stato inaugurato questa mattina.

Realizzata su una superficie di vendita di oltre 1300 metri quadri nel cuore del quartiere Libertà, la struttura sorge su un’area bonificata, precedentemente occupata da un centro di raccolta di rifiuti urbani. Particolare attenzione è stata prestata all'aspetto dell'efficienza energetica, con un sistema di luci a led all'interno che consente di risparmiare più del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, un impianto fotovoltaico da oltre 100 kW, un sistema di recupero delle acque piovane e il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. All’esterno dell’edificio i clienti possono usufruire di un parcheggio dotato di oltre 100 posti auto e di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

Per l'apertura del punto vendita, sono state effettuate 26 nuove assunzioni. Lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 9 alle 21.